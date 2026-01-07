藤井流星、理想の結婚式はハワイor和婚 七五三掛龍也の妹の披露宴演出に「それ、俺もやるわ！」
WEST.の藤井流星、Travis Japanの七五三掛龍也が27日、都内で行われた『ぜんぶ、あなたのためだから』制作発表記者会見に登壇した。物語の内容にちなみ、2人が理想の結婚式について語った。
【写真】花嫁衣装のヒロイン・井桁弘恵、松下由樹の集合ショット
まず、来年の抱負について七五三掛が「ハワイに人生で一回も行ったことないので行ってみたい」と掲げると「行ったほうがいいよ！」「『ONEPIECE』読んでないのと一緒」と発言した藤井は“理想の結婚式”でも「ハワイですかね」と重ねて、笑いを誘う。
「ハワイで挙げる方が多いじゃないですか。シンプルに楽しそう。直近でいうと妹が明治神宮で挙げていて、和式を経験したことがなかったので、それはそれでいいな。今は答えが出せない。ハワイか和式か」と回答した。
七五三掛は「僕も今年妹の結婚式があって参加させてもらったんですけど、本当にすてきで。披露宴の最後らへんに両親に手紙を呼んでいて生まれたときのグラム数と同じお米をわたしていて。それをもらった両親も重みを思い出すじゃないですか。号泣してて、僕もそれをみて号泣して…いいなぁとも思ったので、そういうのいいですよね」としみじみ。藤井も「それ、俺もやるわ！」と乗っかっていた。
藤井が主演を務める今作は、夏原エヰジ氏による小説を映像化。 幸せ絶頂の結婚披露宴の最中、何者かによって毒を盛られた新婦・沙也香（井桁）。結婚式にいたカメラマンの桜庭（七五三掛）によると、どうやらシャンパンに毒が混入していた模様。まさか犯人は結婚式に出席していた参列者の中に？犯人捜しに乗り出す新郎・林田和臣（藤井）と桜庭だったが、容疑者でもある彼女の親友や母の偽善ぶりが次々と明らかに。さらに沙也香のどす黒い過去も見え隠れしてきて…。“同枠史上最高火力”のラブサスペンス、衝撃のイヤミス劇場が幕を開ける。
