七五三掛龍也、カメラマン役でも“Travis Japan”隠せず 井桁弘恵＆松下由樹は美しさを絶賛「撮られているのにドキドキしちゃう」
WEST.の藤井流星、Travis Japanの七五三掛龍也が27日、都内で行われた『ぜんぶ、あなたのためだから』制作発表記者会見に登壇した。会見では結婚式場のカメラマン役の七五三掛が、タキシードの藤井とウェディングドレスの井桁弘恵、和服の松下由樹を撮影。角度や位置を変え、すっかり役になりきった様子でシャッターを切った。
【写真】花嫁衣装のヒロイン・井桁弘恵
カメラマンを演じる上で講座を受けたり、フォトグラファーとしても活動する共演の古屋呂敏からカメラを教えてもらったという七五三掛。「普段からカメラは持っていたんですけど、オート設定だったので、設定や構え方、動き方も教えてもらいました」と手応えをみせる。
新郎の藤井は「構え方がかっこいい」、新婦役の井桁は「足のさばき方がすごい」と七五三掛の撮影スタイルを褒めながら、藤井は「Travis Japanです！」と紹介。「TJ（Travis Japan）でてましたね」と照れ笑いする七五三掛に、藤井は「リズムよく撮ってもらえるので、気分があがる。でもしめちゃんに関してはこっち（自分）よりそっち（七五三掛）のがかっこいい。カメラマン姿がサマになってる」と苦笑した。
撮られる側の井桁も「『きれい』って言っちゃいそう。撮られているのにドキドキしちゃうからカメラマンとしてはダメじゃない？気になっちゃう」とクレーム。七五三掛は「普段ダンスでシルエットを気にするからTJが出ちゃってた…」と反省。松下も「レンズを見なくちゃいけないのにその横のお顔が気になるくらいおきれい。でも撮られている時に感じるのはすごく優しいです。すごく優しい方なんだなと思っていました」とほほ笑んでいた。
藤井が主演を務める今作は、夏原エヰジ氏による小説を映像化。 幸せ絶頂の結婚披露宴の最中、何者かによって毒を盛られた新婦・沙也香（井桁）。結婚式にいたカメラマンの桜庭（七五三掛）によると、どうやらシャンパンに毒が混入していた模様。まさか犯人は結婚式に出席していた参列者の中に？犯人捜しに乗り出す新郎・林田和臣（藤井）と桜庭だったが、容疑者でもある彼女の親友や母の偽善ぶりが次々と明らかに。さらに沙也香のどす黒い過去も見え隠れしてきて…。“同枠史上最高火力”のラブサスペンス、衝撃のイヤミス劇場が幕を開ける。
