¡Ö¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤À¡×¡ÖÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤»¡×¥¢¥¸¥¢£²°Ì¤Î¡ÈÄïÊ¬¡É¤¬¤Þ¤µ¤«¡ª¥Ù¥È¥Ê¥à¤ËÌµµ¤ÎÏ¤Ê´°ÇÔ¤Ç¹ñÌ±¾×·â¡ª¡Ö´°Á´¤Ë»´»ö¡×¡Ö¥¤¥é¥¤¥é¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡×¡ÚU-23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¡Û
¡¡£±·î£¶Æü¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«Ëë¤·¤¿U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¡¢U-23¥è¥ë¥À¥óÂåÉ½¤¬¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÈÂÐÀï¡££°¡Ý£²¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡15Ê¬¤ËPK¤ÇÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¥è¥ë¥À¥ó¤Ï¡¢42Ê¬¤Ë¤â¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤éÈïÃÆ¡£Áê¼ê¤Î13ËÜ¤ò¾å²ó¤ë20ËÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤º¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥è¥ë¥À¥ó¤ÎAÂåÉ½¤Ï24Ç¯¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç½àÍ¥¾¡¤ÈÂçÌö¿Ê¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½é½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£ºÇ¿·¤ÎFIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï64°Ì¤Ç¡¢107°Ì¤Î¥Ù¥È¥Ê¥à¤È¤ÏÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢´üÂÔÃÍ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÈÄïÊ¬¡É¤Î´°ÇÔ¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¸·¤·¤¤À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢
¡Ö¤É¤ó¤Ê¥Á¡¼¥àÁê¼ê¤Ç¤â¡¢ºÇ½é¤«¤é¤â¤Ã¤È¿¿·õ¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¹â¤¤½¸ÃæÎÏ¤Ç»î¹ç¤ËÎ×¤à¤Ù¤¤Ç¤À¡×
¡Ö¤Ò¤É¤¤¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¤¥é¥¤¥é¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£AÂåÉ½¤Î¤¿¤á¤ËÌ¾ÍÀ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤è¡£ÃÑ¤«¤«¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡×
¡ÖÃ¯¤«´ÆÆÄ¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¡¢¤³¤ì¤Ï¸ø¼°¤ÎÂç²ñ¤À¤¾¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¥á¥ó¥¿¥ë½àÈ÷¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤À¡×
¡Ö·¯¤¿¤Á¤òÈãÈ½¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢·¯¤¿¤Á¤ËÂÐ¤¹¤ë¤É¤ó¤ÊÈÝÄêÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¤âÈ¿ÂÐ¤À¤è¡£¤Ç¤â¡¢º£²ó¤Ï¤´¤á¤ó¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¸·¤·¤¯¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢·¯¤¿¤Á¤¬²æ¤ËÊÖ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤Î£²Ç¯´Ö¤Ç²æ¡¹¤ÎÌ¾Á°¤ÏÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ó¤ÊÉ÷¤ËÌµÀÕÇ¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£ÃÑ¤À¤è¡£ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¯¤ì¡×
¡Öº£Æüµ¯¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥¹¥¿¥á¥óÁª¤Ó¤«¤é»î¹ç¤Î½àÈ÷¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÄ´À°¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢´°Á´¤Ë»´»ö¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡£º£Æü¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÍ×ÁÇ¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£´ðËÜÃæ¤Î´ðËÜ¤µ¤¨¤â¡£¤Þ¤ë¤Ç¤³¤ÎÂç²ñ¤Ë½é¤á¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¼¡¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢180ÅÙ°ã¤¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È·ë²Ì¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¤è¡×
¡¡Ìµµ¤ÎÏ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¡¢ÉÔËþ¤Ï¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
