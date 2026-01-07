立川競輪開設74周年記念G3「鳳凰賞典レース」は最終日、12Rで決勝戦（優勝賞金562万円）が行われる。新S級S班の嘉永泰斗が抜群のスピードを発揮して今年初のG3制覇を飾るとみた。

新S班の嘉永に期待。鈴木、渡辺という自在タイプが相手で、自分の持つ距離から駆けられる。ライン3車も生かして新春Vだ。吉田の強襲に要警戒。

＜1＞鈴木玄人 真杉君を残せず技量不足。3日間、何をやっているんだという感じ。話して前で自力。

＜2＞嘉永泰斗 出切っていっぱいだった。とりあえず決勝に乗れて良かった。コンディション自体は悪くないと思う。自力。

＜3＞岩津裕介 ストレスなく乗れている。あとはしっかり体調管理。九州勢へ。

＜4＞渡辺雅也 深谷さんがあれだけ行ってくれたのに、何もできず申し訳ない。深谷さんと近藤さんのおかげ。調子は上がっている。自力、自在。優勝を獲れる位置を取って狙いたい。

＜5＞吉田拓矢 スパッと捲れれば高橋さんと決まったが…。ピリッとしない。運良く勝ち上がれた感じ。自転車は流れているので、体の問題かな。鈴木君へ。

＜6＞山口敦也 ぶっつけで使っている新車がいい。それに師匠にもらった車輪が抜群。嘉永君へ。集中して無心で走りたい。

＜7＞阿部力也 小原佑君のおかげ。脚は軽く回せていた。競輪祭の落車から良くなかったが、少しずつ良くなっているのかな。1人で。

＜8＞脇本勇希 何とか前の方にいられたのが良かった。行ける感じがあった。結構、自転車が進んだと思う。シューズを戻して良くなった。単騎でも自力。

＜9＞小原太樹 アタマまでは届いていないけど、しっかり伸びているし調子は悪くないと思う。渡辺君へ。連係は何回かある。