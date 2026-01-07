¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¼çÂê²Î¤ÏÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¤Ë·èÄê¡ªºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ï²¬Â¼Ì÷¹¬¡ÚÀ¸ÅÄÅÍ¿¿ ¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û
1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿·ÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡ÊËè½µÅÚÍË¤è¤ë9»þÊüÁ÷¡Ë¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡Ê¼ç±é¡§¾åÇòÀÐË¨²Î À¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¡£
¼çÂê²Î¤Ï¡¢ËÜºî¤ÎW¼ç±é¡¦À¸ÅÄÅÍ¿¿¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¤Ë·èÄê¡ª¤³¤Î³Ú¶Ê¤Î°ìÉô²»¸»¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿²ò¶Ø±ÇÁü¤ò¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¡ª
º£Ç¯¡¢·ÝÇ½³èÆ°30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÀ¸ÅÄ¤¬¡¢ËÜºî¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËËÜ³ÊÅª¤Ê²»³Ú³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¡£ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î²¬Â¼Ì÷¹¬¡£ÁÖ¤ä¤«¤µ¤ÎÃæ¤Ë¡¢²¬Â¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤È¥á¥í¥Ç¥£¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¡¢¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ç¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥½¥ó¥°¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»Å»ö¡¦Îø°¦¡¦¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÇº¤à¸½Âå¿Í¤ò¡ÈÆ°Êª¤Îµá°¦¹ÔÆ°¡É¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤«¤éÉÁ¤¯ËÜºî¡£¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¸Æ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¤ÏÂç¿Í¤ÎÎø¿´¤ò·Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ê¡¢Êª¸ì¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤à¼çÂê²Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ30Ç¯¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿À¸ÅÄ¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÉ½¸½¤ËÄ©¤àÀáÌÜ¤Î°ì¶Ê¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÊª¸ì¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ë½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡©¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼çÂê²Î¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¤Ë¤â¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¡ª
¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¤Ï1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë10»þ ¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë10»þ¤«¤éÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï²»³ÚÈÖÁÈ¡Öwith MUSIC¡×¤Ë¡¢À¸ÅÄ¤¬²Î¼ê¤È¤·¤Æ½é½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£ËÜ³Ú¶Ê¤ò¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç½é¤á¤ÆÈäÏª¤¹¤ë¡£
¢£À¸ÅÄÅÍ¿¿ ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¡¢Â¿¤¯¤Î¤´±ï¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ²»³Ú³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤·¤¤Ä©Àï¤Ë¡¢º£¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¬Â¼Ì÷¹¬¤µ¤ó¤¬À©ºî¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¤Ï¡¢»ä¤Î¤À¤¤¤¹¤¤Ê¡È²¬Â¼¤Á¤ã¤ó¡ÉÀá¤¬¿ï½ê¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¡¢¶»¥¥å¥ó¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼«¿È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¤Î¼çÂê²Î¤âÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÉáÃÊ¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤Ã¤¿¶ÛÄ¥´¶¤ÎÃæ¤ÇÊüÁ÷¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢¥É¥é¥Þ¤È¤¢¤ï¤»¤Æ³Ú¶Ê¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯¡¢¥ª¡¼¥ë¥É¥ë¡¼¥¡¼À¸ÅÄÅÍ¿¿¡£
Âº·É¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡¢¥¹¥ê¥Ã¥×¥Î¥Ã¥È¥Ñ¥¤¥»¥ó¡£
¤É¤¦¤¾¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³Ú¶Ê¾ðÊó
1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë22:00 ¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
À¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥Þ¥ó¥¹¡×
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§²¬Â¼Ì÷¹¬
¢£¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
¿ÍÀ¸¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í´Ö¤¿¤Á¤è¡£
»Å»ö¤Ë¡¢Îø¤Ë¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¡Ä²ò·è¤·¤¿¤¤¤Î¤Ê¤é¡ÈÆ°Êª¡É¤Ë³Ø¤Ù¡ª
¡ÈÆ°Êª¤Îµá°¦¹ÔÆ°¡É¤Ë¤Ï¡¢¹¬¤»¤ËÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿--
ËÄÂç¤ÊÎÌ¤Î¾ðÊó¤ò´ÊÃ±¤ËÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëº£¤Î»þÂå¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÈÂ¿¤¯¤Î¾ðÊó¤ò¤ä¤ê¼è¤ê¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤¿°ìÊý²¿¤¬Àµ¤·¤¯¤Æ¡¢²¿¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä
¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¥â¥Î¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¤½¤ó¤ÊÌÂ¤¨¤ë¸½Âå¿Í¤¿¤Á¤ÎµßÀ¤¼ç!?
ÎáÏÂ¤ËÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤¬Êú¤¨¤ëÇº¤ß¤ò¡ÈÆ°Êª¤Îµá°¦¹ÔÆ°¡É¤«¤é²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¥¨¥ó¥¿¥á¥É¥é¥Þ¤¬³«Ëë¡ª
»Å»ö¤âÎø¤âÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ç¤Ê¤ó¤È¤Ê¡¼¤¯¡Ä¤ÊËèÆü¤òÁ÷¤ë»¨»ïÊÔ½¸¼Ô¡¦¼ÆÅÄ°ìÍÕ¡£
¤¢¤ëÆü¡¢Îø°¦¥³¥é¥à¤Î¿·´ë²è¤Ç¡ÖÎø¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡×¤ò¼èºà¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
´üÂÔ¤·¤ÆÂç³Ø¤òË¬¤Í¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï-- ¿Í´Ö¤ÎÎø¡Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÆ°Êª¤Îµá°¦¹ÔÆ°¡É¤Ë¤·¤«¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¿Í´Ö·ù¤¤¤ÎÊÑ¿ÍÆ°Êª³Ø¼Ô¡¦ÄÇÆ²»Ê¤À¤Ã¤¿¡ª
¤³¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¡¢¤¤¤Ä¤·¤«2¿Í¤Î¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤¸¤ì¤¿¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ë¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤âÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡ª
¾Ð¤Ã¤Æ¡¢µã¤¤¤Æ¡¢Á°¤ò¸þ¤¯¿·´¶³Ð¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡¦¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤Ç¤¹¡ª
¢£¸¶ºî
¸¶ºî¤Ï¡¢À¥ÆáÏÂ¾Ï¤Î¿Íµ¤¾®Àâ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¡£Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤ºî¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë½é¤Î¥É¥é¥Þ²½¡ª
¡ãÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
À¥ÆáÏÂ¾Ï¡Ê¤»¤Ê¤«¤º¤¢¤¡Ë
Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£2007Ç¯¤ËÂè14²óÅÅ·â¾®ÀâÂç¾Þ¶ä¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¡Øunder °Û³¦¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÊ¸¾Ï¡¢¹â¤¤¹½À®ÎÏ¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÃíÌÜºî²È¡£Â¾¤ÎÃøºî¤Ë¡¢¡Ö²Ö³¡¤µ¤ó¤È½ñÆ»¥¬¡¼¥ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ö¸åµÜ¤ÎÉ´²ÖÎØ¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ØÀã¤Ë¤ÏÀã¤Î¤Ê¤ê¤¿¤¤Çò¤µ¤¬¤¢¤ë¡Ù¡Ø¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥é¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤¤²ÌÊª¡Ù¡Øº£Æü¤â·¯¤Ï¡¢ÌóÂ«¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡Ù¡Ø¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¡¢²¿¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
¸¶ºî¡§À¥ÆáÏÂ¾Ï¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë
µÓËÜ¡§º¬ËÜ¥Î¥ó¥¸
²»³Ú¡§MAYUKO
¼çÂê²Î¡§À¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¡ÊWarner Music Japan¡Ë
±é½Ð¡§ÎëÌÚÍ¦ÇÏ¡¡¾¾ÅÄ·òÅÍ¡¡ÉÄÂåÍ´»Ë
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¾¾ËÜµþ»Ò
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Æ£¿¹¿¿¼Â¡¡ÇòÀÐ¹á¿¥¡ÊAX-ON¡Ë
À©ºî¶¨ÎÏ¡§AX-ON
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
