年を取ると一年があっという間に過ぎる。記者自身、マスターズ世代に突入してしみじみと感じる。昨年11月デビューの137期生はそんなことないか。濃密な2カ月間を過ごしたことだろう。先日、137期養成所チャンプの藤田康生（20）と安藤瑠希（21）の静岡支部同学年コンビに浜名湖で会った。

藤田は現役レーサーの父・竜弘とペアボートに乗った幼少期からレーサーを目指していた。「小学校から帰ったら、まずはパソコンを開いてレースを見ていました」というから熱烈なファンぶり。「SGにも出たいし、地元周年の浜名湖賞を獲りたいです」と夢を語った。

デビュー期の目標は5勝以上と勝率3.5。2節前の三国で、自身最高着順の2着に入った翌日にフライングを切ってしまったが、続く浜名湖ではコーナーワークのうまさを見せていた。

安藤はレーシングカートの経験者。そこで石原翼と知り合ったのがきっかけでボートレースを観戦。「レースに感動。格好いいなと思いました」と養成所の門を叩いた。

安藤も養成所勝率4位、修了記念レース3着の好成績を残した。デビュー節は「先輩方の技術はもちろん、レースに行くまでの姿勢や体調管理などレベルが全然違う」と目をぱちくりさせていたのが初々しい。「少しでも上の着順を目指して、1Mで終わらないレースをしたい」と意気込む。

2人のレーサー人生は始まったばかり。成長していく姿を見ていくのが楽しみだ。

◇秋田 麻由子（あきた・まゆこ）20年からボート担当。