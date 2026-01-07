ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』主演＆主題歌を担当する生田斗真

　上白石萌歌と生田斗真がダブル主演する1月10日スタートのドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の主題歌が、生田のデビュー曲「スーパーロマンス」に決定し、その解禁映像も公開された。今年、芸能活動30周年を迎える生田は、本ドラマをきっかけに本格的な音楽活動をスタートさせる。

【動画】生田斗真の歌声が気になる！　『パンダより恋が苦手な私たち』主題歌使用映像

　生田斗真の記念すべきデビュー曲として制作された「スーパーロマンス」の作詞・作曲・プロデュースを手掛けるのは、シンガー・ソングライターの岡村靖幸。爽やかさの中に、岡村ならではのフレーズとメロディーがちりばめられた、ダンサブルでロマンチックなポップソングに仕上がっている。

　自身が出演するドラマの主題歌を務めることについて、生田は「自身が出演するドラマの主題歌も担当させていただくことになり、普段とは少し違った緊張感の中で放送を迎えることになりそうです」と心境を語り、「ぜひ、ドラマとあわせて楽曲も楽しんでいただけたら嬉しいです」と視聴者へメッセージを寄せている。

　本楽曲については、「多くのご縁をいただき、ソロアーティストとして音楽活動をスタートすることになりました。新しい挑戦に、今とてもワクワクしています」とコメント。さらに、「岡村靖幸さんが制作・プロデュースしてくださった『スーパーロマンス』は、私のだいすきな“岡村ちゃん”節が随所に散りばめられた、胸キュンラブソングです」と、楽曲の魅力を語った。

　仕事・恋愛・人間関係に悩む現代人を、“動物の求愛行動”というユニークな切り口から描く本作。その世界観と呼応するように、「スーパーロマンス」は大人の恋心を軽やかに彩り、物語をやさしく包み込む主題歌となっている。

　なお、ドラマ放送に先駆けて、本楽曲の一部音源を使用した解禁映像が、日本テレビドラマ公式YouTubeチャンネルにて公開されている。さらに、1月10日22時から放送の音楽番組『with MUSIC』（日本テレビ系）に、生田斗真が歌手として初出演し、本楽曲をテレビ番組で初めて披露することも決まった。

　ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』は、日本テレビ系にて1月10日より毎週土曜21時放送。

※生田斗真のコメント全文は以下の通り。

＜生田斗真　コメント全文＞

この度、多くのご縁をいただき、ソロアーティストとして音楽活動をスタートすることになりました。
新しい挑戦に、今とてもワクワクしています。

岡村靖幸さんが制作・プロデュースしてくださった「スーパーロマンス」は、私のだいすきな“岡村ちゃん”節が随所に散りばめられた、胸キュンラブソングです。

さらに、自身が出演するドラマの主題歌も担当させていただくことになり、普段とは少し違った緊張感の中で放送を迎えることになりそうです。
ぜひ、ドラマとあわせて楽曲も楽しんでいただけたら嬉しいです。

2026年、オールドルーキー生田斗真。
尊敬するアーティストは、スリップノットパイセン。
どうぞ、よろしくお願いします。