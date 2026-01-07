ºÙÀî¤¿¤«¤·¡¢·ÝÆ»50¼þÇ¯µÇ°¶Ê¡¦Âè2ÃÆ¡Ö¥«¥à¥¤Ì¨¡×¤ÎÁ´ÊÔAIÀ©ºî¤Ë¤è¤ë¡ÈÄ¶¼¡¸µ¡ÉMV¸ø³«
ºÙÀî¤¿¤«¤·¤¬¡¢·ÝÆ»50Ç¯µÇ°¥·¥ó¥°¥ëÂè2ÃÆ¡Ö¥«¥à¥¤Ì¨¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¡¢2026Ç¯1·î7Æü¸áÁ°4»þ¤Ë¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆMV¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡¡¡
¿·¶Ê¡Ö¥«¥à¥¤Ì¨¡×¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¡§ÀÑÃ°È¾Åç¤ÎºÇÀèÃ¼¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥«¥à¥¤¤ÎÃÏ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÆüËÜ³¤ÆÈÆÃ¤Î°¥½¥´¶¤È¤È¤â¤ËÈáÎø¤ÎÁÛ¤¤¤òºÙÀî¤¿¤«¤·¤¬²Î¤¤¾å¤²¤ëËÜ³Ê±é²Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ËÜºî¤ÎMV¤Ï¡¢ÇØ·Ê¤«¤é¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÆ°¤¡¢±é½Ð¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÁ´ÊÔ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆAI¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£ºÙÀî¤¬Ç¦¼Ô¤ËÊ±¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢³Ú¶Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥«¥à¥¤Ì¨¡×¤È¡¢Ç¦¼Ô¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤¿ÉÔµà¤ÎÌ¾ºîÌ¡²è¡Ö¥«¥à¥¤ÅÁ¡×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤¤¤¦Í·¤Ó¿´¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
Êª¸ì¤Ï¡¢Ê¿²º¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿ºÙÀî¤Î°¦Ç¤¿¤Á¤¬¡¢½ÉÅ¨¡ÖÀÖÇ¦¼Ô¡×¤Î°ìÃÄ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤é¤ï¤ì¤ë¤È¤³¤í¤«¤éµÞÅ¸³«¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ºÙÀî¤Ï°¦Çµß½Ð¤Î¤¿¤á¡¢¸±¤·¤¤½¤¹Ô¤ÎËö¤ËÅ¨¤ÎËÜµòÃÏ¤Ø¤È¾è¤ê¹þ¤à¡£µðÂç¤Ê¥ï¥Ë¤¬Àø¤à¿åÃæ¤Ç¤ÎÀº¿ÀÅý°ì¡¢Àã¤ÎÃÇ³³ÀäÊÉ¤òÌ¿¤¬¤±¤ÇÅÐ¤ë»Ñ¤Ê¤É¡¢AI¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤È¼Á´¶¤Ç¶Ë¸Â¤Î¥·¡¼¥ó¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÃæÈ×¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥â¥Ë¥¿¡¼¤Î´é¤ò»ý¤Ä¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°»ø¤ä¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¾ë¤¬µðÂç¤Ê¶²Îµ·¿¥á¥«¤Ø¤ÈÊÑ·Á¤¹¤ë¶ÃØ³¤Î¥®¥ß¥Ã¥¯¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢½ÉÅ¨¤È¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Ñ¥ó¥¯¤Ê»àÆ®¤Ø¤È²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¾å¤ÎÀï¤¤¤òÈô¤Ó½Ð¤·ÉñÂæ¤Ï¤Ä¤¤¤Ë±§Ãè¤Ø¡£Ìµ»ö¤Ëµß½Ð¤µ¤ì¤¿Ç¤¿¤Á¤òÏ¢¤ì¡¢ÃÏµå¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤éÈô¹Ô¤¹¤ëµðÂç¤Ê¡Ö±§ÃèÁ¥¥Ç¥³¥È¥é¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¡¢Ç¤Î»°Ì£Àþ³ÚÃÄ¤ò½¾¤¨¤¿ºÙÀî¤¬ÎÏ¶¯¤¯Ç®¾§¤¹¤ë¡£±é²Î¤ÎÅÁÅýÈþ¤È¡¢AI¤Ë¤è¤ëÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤¬Í»¹ç¤·¤¿±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
◾️·ÝÆ»50Ç¯µÇ°¶ÊÂè2ÃÆ¡Ö¥«¥à¥¤Ì¨¡×
26Ç¯1·î7Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
COCA-18316 ¡ï1,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÇÛ¿®¡§https://hosokawatakashi.lnk.to/kamuimisaki
ºî»í¡§Æ£ÎÓ°½»Ò¡¡ºî¶Ê¡§ÁýÅÄ¶õ¿Í¡¡ÊÔ¶Ê¡§À¾Â¼¿¿¸ã
c/w¡Ø¹¾º¹ÄÉÊ¬¡ÊÁ°±´¡Ë¡Ù
