巨人からポスティングシステムを利用し、ブルージェイズと４年総額６０００万ドル（約９４億円）で合意した岡本和真内野手（２９）が６日（日本時間７日）、本拠地トロントで入団会見に臨んだ。新しい背番号「７」のユニホームに初めて袖を通した。会見ではシュナイダー監督の印象について問われ、「ズームで話させていただいて、テレビでも見ていましたし、見た目とはちがって、すごく優しい方だと感じました」と正直回答。通訳に聞き直され、「顔が怖そうなので…」と話し、“岡本節”で場内の爆笑を誘った。

岡本は交渉期限が米東部時間４日午後５時（同５日午前７時）に迫っていた中で、３日（同４日）にブ軍と基本合意した。契約には５００万ドル（約７億８０００万円）の契約金が含まれ、オプトアウト（契約破棄）権は入っていないという。巨人からＭＬＢに挑戦する野手は０２年オフにヤンキースにＦＡ移籍した松井秀喜以来。岡本は昨年１２月２８日（同２９日）に米国入りし、各球団と交渉を重ねていた。

ブルージェイズは昨季、ワールドシリーズに進出したが、ドジャース相手に３勝３敗で迎えた第７戦。９回１死までリードを奪っていたが、「あと２死」から逆転負けを喫して３２年ぶりの世界一を逃した。一塁には主砲ゲレロが君臨するが、三塁はレギュラーを固定できておらず、岡本は三塁をメインに起用されるとみられる。