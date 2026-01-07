ブルージェイズ移籍が決まった岡本和真内野手（29）が6日（日本時間7日）に本拠ロジャース・センターで入団会見を行った。集まった報道陣は約50人でカメラは8台。英語であいさつし、ユニホームに袖を通すと会見場は大きな拍手に包まれた。

「トロントの街が好き」「娘が30球団のロゴの中でブルージェイズのロゴが一番かわいいと言っていた」など、早くも会見でチーム愛をアピールした岡本。「世界一になりたくて来ました。トロントに世界一を持って帰るように毎日一生懸命努力します」と力強く宣言した。

そんな「カズ」は早くもファンに認知され、すでに岡本のグッズなどについて球団に問い合わせが来ているという。会見の前日5日（同6日）からは早くも「OKAMOTO」の名が刻まれた連覇を飾った当時がモチーフのビジター用ユニホームも販売が始まった。「Go Blue jays！」。日本が誇る29歳大砲のメジャー挑戦がいよいよ始まる。

◇岡本 和真（おかもと・かずま）1996年（平8）6月30日生まれ、奈良県出身の29歳。智弁学園では3年時に春夏甲子園に出場し、高校通算73本塁打。14年ドラフト1位で巨人入りし、18年に史上最年少の22歳シーズンで打率3割、30本塁打、100打点を達成。20、21年は2年連続で本塁打、打点の2冠王。23年にはWBCに出場し、3度目の世界一に貢献した。1メートル86、100キロ。右投げ右打ち。