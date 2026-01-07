巨人からポスティングシステムを利用し、ブルージェイズと４年総額６０００万ドル（約９４億円）で合意した岡本和真内野手（２９）が６日（日本時間７日）、本拠地トロントで入団会見に臨んだ。注目の新愛称について話題が及ぶと、岡本は「スコット（ボラス）には『ビッグオーク』と言われてますが、日本ではビッグベイビーだったり、若大将とたくさん呼んでいただいていたんですけど、カズと呼んでいただければ」とはにかんだ。

会見では、新しい背番号「７」のユニホームの袖に初めて腕を通した。巨人時代のオレンジのユニホームから一転、新鮮な青色のユニホーム。感想を問われると、「初めて青を身にまとっていますし、自分では姿は見えてないんですけど、世界一に合っているんじゃないかなと思っています」とニヤリ。自信満々な回答には、通訳も大爆笑だった。

入団会見では来年３月のＷＢＣへの出場意欲についての質問も飛び、「僕はユニホームを着て戦いたい気持ちはありますし、すごく光栄なことなので、準備はしています」と話した。世界一に輝いた２３年大会メンバーでもある岡本は、１１月に行われた「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５ 日本ＶＳ韓国」（東京Ｄ）にも出場しており、有力候補。本人も「昔から日本代表のユニホームを着るというのは、ずっと持ち続けてプレーしてきた」と前向きな意思を示した。一方で、「僕の意思としてはです。まだ出るとは決まってはないので、オファーをちゃんと、いただいて…。そういう話はまだこれからなのかなと思います」と明かした。

岡本は交渉期限が米東部時間４日午後５時（同５日午前７時）に迫っていた中で、３日（同４日）にブ軍と基本合意した。契約には５００万ドル（約７億８０００万円）の契約金が含まれ、オプトアウト（契約破棄）権は入っていないという。巨人からＭＬＢに挑戦する野手は０２年オフにヤンキースにＦＡ移籍した松井秀喜以来。岡本は昨年１２月２８日（同２９日）に米国入りし、各球団と交渉を重ねていた。