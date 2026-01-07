俳優の生田斗真（４１）が、本格的に音楽活動をスタートすることが６日、分かった。１０日に１ｓｔシングル「スーパーロマンス」をデジタルリリースし、ソロアーティストとして始動する。

今年迎える芸能生活３０周年の節目に、悲願だった歌手デビューの夢をかなえる。９６年に旧ジャニーズ事務所（現ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ）に入所。アイドルデビューを目指していたが、俳優業にシフト。ジャニーズＪｒ．内のユニットや番組内の企画でバンドを組んだことはあったが、デビューはかなわず。嵐の松本潤、二宮和也、相葉雅紀ら同期の活躍に悔し涙を飲むこともあった。

デビュー曲「スーパーロマンス」は、シンガー・ソングライターの岡村靖幸が作詞、作曲、プロデュースを担当。ダンサブルなポップソングに仕上がっており、生田が上白石萌歌とＷ主演を務める日本テレビ系ドラマ「パンダより恋が苦手な私たち」（１０日スタート。土曜、後９・００）の主題歌にも起用された。

念願の歌手デビューが迫り、生田は「新しい挑戦に今とてもワクワクしています」と胸の高鳴りを隠しきれず。新曲を「私の大好きな“岡村ちゃん”節が随所にちりばめられた、胸キュンラブソング」とアピールし、主演ドラマの主題歌となることに「普段とは少し違った緊張感の中で放送を迎えることになりそう」と背筋を伸ばした。

同曲は「パンダより−」の初回放送でオンエアされた直後、午後１０時からデジタル配信が開始される。ミュージカルにも数多く出演し、歌唱力に定評がある生田は「２０２６年、オールドルーキー生田斗真。どうぞ、よろしくお願いします」と呼びかけた。