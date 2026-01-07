きょうのポンドドルは戻り売りに押され、一時１．３４ドル台に下落している。一方、ポンド円も２１１．３５円付近まで下落したが、２１１．６５円付近まで買い戻される展開。チャート的には２１日線の上をしっかりと堅持しており、上向きの流れは継続している。



エコノミストは、英インフレは今後数カ月で低下が見込まれ、英中銀による追加利下げの可能性が高まっていると指摘している。家計向けエネルギー価格の低下と賃金上昇の鈍化により、英消費者物価指数（ＣＰＩ）は４月に２．１％まで低下し、その後も概ね２％近辺での推移が予想されるという。



同エコノミストは「４月、７月、１１月に利下げが行われ、２０２６年第４四半期には政策金利が３．００％に達すると見込むが、上振れリスクもある」と述べた。



短期金融市場では、年内の利下げは１回が完全に織り込まれており、年後半にもう１回の利下げが行われる可能性を見込んでいる状況。



GBP/USD 1.3502 GBP/JPY 211.64 EUR/GBP 0.8661



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

