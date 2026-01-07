1月7日より中京テレビ・日本テレビ系で放送がスタートする菊池風磨主演ドラマ『こちら予備自衛英雄補?!』の第1話先行カットが公開された。

本作は、極楽とんぼの加藤浩次が原作・脚本・監督を手がける、ヒーロー×密室コメディー。フリーターのナガレ（菊池風磨）ら7人が秘密裏に呼び出されたのは防衛省。実はそれぞれ、"クセだらけの能力"を秘めていた。彼らが集められた真の目的とは。どん底7人がコンプレックスで地球を救う、新たな形のヒーロードラマとなる。

主演を務める菊池のほか、のん、森永悠希、後藤剛範、小宮山莉渚、丘みつ子、戸次重幸、六角精児らが出演する。

2000年代初頭、超人的な能力を持つ「ヒーロー」が世界を席巻。国内では「ヒーロー=戦力」という見解が支配的になった。憲法により戦力を保持できない日本には、ヒーローが現在もいない。そんな中、“ある理由”のせいで嘘をつかないと決めて生きてきたフリーターのナガレ（菊池風磨）は、周りに溶け込めず、どん底生活を送っていた。ある日、ナガレは防衛省から極秘で招集される。そこには会社員のサエ（のん）、大学生のチュータ（森永悠希）、トラック運転手のユタニ（後藤剛範）、女子高生のサピピ（小宮山莉渚）、老婆のフジワラ（丘みつ子）、研究員のミズノ（戸次重幸）が。実は集められた7人全員が”とある能力”を秘めていた。「皆さんは日本初の予備自衛英雄補に選ばれました」と言う防衛省職員マドズミ（六角精児）が、7人の能力者を秘密裏に集めた真の理由とは。そして能力を封印しているナガレは、つい嘘をついてしまい……。 （文＝リアルサウンド編集部）