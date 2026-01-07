セリエA 25/26の第19節 レッチェとローマの試合が、1月7日02:00にスタディオ・ヴィア・デル・マーレにて行われた。

レッチェはラメック・バンダ（FW）、フランチェスコ・カマルダ（FW）、リッカルド・ソッティル（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するローマはエバン・ファーガソン（FW）、ニッコロ・ピジリ（MF）、パウロ・ディバラ（FW）らが先発に名を連ねた。

14分に試合が動く。ローマのパウロ・ディバラ（FW）のアシストからエバン・ファーガソン（FW）がゴールを決めてローマが先制。

ここで前半が終了。0-1とローマがリードしてハーフタイムを迎えた。

レッチェは後半の頭から選手交代。ラメック・バンダ（FW）からコナン・エンドリ（MF）に交代した。

57分、レッチェが選手交代を行う。リッカルド・ソッティル（FW）からサンティアゴ・ピエロッティ（MF）に交代した。

60分、ローマは同時に2人を交代。エバン・ファーガソン（FW）、ステファン・エルシャーラウィ（FW）に代わりアルテム・ドフビク（FW）、コスタス・ツィミカス（DF）がピッチに入る。

64分、レッチェは同時に2人を交代。フランチェスコ・カマルダ（FW）、イルベル・ラマダニ（MF）に代わりニコラ・シュトゥリッチ（FW）、オーラフ・ホルテル（MF）がピッチに入る。

71分ローマに貴重な追加点が入る。ニッコロ・ピジリ（MF）のアシストからアルテム・ドフビク（FW）がゴールを決めて0-2。2点差に広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ローマが0-2で勝利した。

なお、レッチェは5分にラメック・バンダ（FW）、28分にユセフ・マレー（MF）、86分にキアロンダ・ガスパール（DF）に、またローマは86分にブライアン・クリスタンテ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

