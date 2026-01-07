生田斗真、デビュー曲がドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』主題歌に決定！作詞・作曲・プロデュースは岡村靖幸

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

上白石萌歌と生田斗真がダブル主演を務める日本テレビ系1月期新土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』（1月10日放送スタート）の主題歌が、生田斗真のデビュー曲「スーパーロマンス」に決定。本楽曲の一部音源を使用した解禁映像も公開された。

■生田斗真、本格的な音楽活動をスタート

2026年、芸能活動30周年を迎える生田斗真が、本作をきっかけに本格的な音楽活動をスタート。その記念すべきデビュー曲として制作されたのが、本ドラマの主題歌「スーパーロマンス」だ。作詞・作曲・プロデュースを手掛けたのは、シンガーソングライターの岡村靖幸。爽やかさのなかに、岡村ならではのフレーズとメロディが散りばめられた、ダンサブルでロマンチックなポップソングに仕上がっている。

仕事・恋愛・人間関係に悩む現代人を、“動物の求愛行動”というユニークな切り口から描く本作。その世界観と呼応するように、「スーパーロマンス」は大人の恋心を軽やかに彩り、物語を優しく包み込む。

俳優として30年のキャリアを重ねてきた生田斗真が、あらたな表現に挑む節目の一曲が、ドラマの物語とどのように重なっていくのか。『パンダより恋が苦手な私たち』とともに、主題歌「スーパーロマンス」にも注目しよう。

また、1月10日22時から放送の日本テレビ系音楽番組『with MUSIC』に、生田斗真が歌手として初出演することも決定。「スーパーロマンス」をテレビ番組で初披露する貴重なステージとなる。

なお、生田斗真の「スーパーロマンス」は、1月10日22時よりデジタル配信がスタートする。

2026.01.10 ON SALE

DIGITAL SINGLE「スーパーロマンス」

■番組情報

日本テレビ系『パンダより恋が苦手な私たち』

01/10（土）放送スタート

毎週土曜21:00～

出演：上白石萌歌 生田斗真

シシド・カフカ 仁村紗和 柄本時生 三浦りょう太（「りょう」は、けものへんに寮のうかんむりなしが正式表記） 片岡凜 佐々木美玲

佐々木史帆 高松アロハ（「高」は、はしごだかが正式表記） / 平山祐介 宮澤エマ 小雪

原作：瀬那和章『パンダより恋が苦手な私たち』（講談社文庫）

脚本：根本ノンジ

主題歌：生田斗真「スーパーロマンス」

製作著作：日本テレビ

日本テレビ系『with MUSIC』

01/10（土）22:00～22:54

MC：有働由美子

アーティストナビゲーター：松下洸平

