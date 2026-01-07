1月10日スタートの日本テレビ系1月期新土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』の主題歌が、主演の生田斗真さん（41）のデビュー曲『スーパーロマンス』に決定したことが7日に発表されました。

『パンダより恋が苦手な私たち』（毎週土曜よる9時から放送）は、上白石萌歌さん（25）演じる主人公・柴田一葉（しばた・いちは）が、生田さん演じる人間嫌いの変人動物学者・椎堂司（しどう・つかさ）が語る“動物たちの恋のかたち”を通して、幸せになるための人生のヒントを得ていく新感覚アカデミック・ラブコメディーです。

2026年に芸能活動30周年を迎える生田さんが、本作をきっかけに本格的な音楽活動をスタート。その記念すべきデビュー曲として制作されたのがドラマ主題歌の『スーパーロマンス』です。生田さんは「この度、多くのご縁をいただき、ソロアーティストとして音楽活動をスタートすることになりました。新しい挑戦に、今とてもワクワクしています」と心境を明かしました。

また『スーパーロマンス』の作詞・作曲・プロデュースを手掛けるのは、シンガー・ソングライターの岡村靖幸さん。生田さんは「『スーパーロマンス」は、私のだいすきな“岡村ちゃん”節が随所に散りばめられた、胸キュンラブソングです」と魅力を語っています。

さらに「自身が出演するドラマの主題歌も担当させていただくことになり、普段とは少し違った緊張感の中で放送を迎えることになりそうです。ぜひ、ドラマとあわせて楽曲も楽しんでいただけたらうれしいです。2026年、オールドルーキー生田斗真。尊敬するアーティストは、スリップノットパイセン。どうぞ、よろしくお願いします」と意気込みました。