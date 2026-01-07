俳優の生田斗真（４１）がアーティストデビューすることが６日、分かった。曲はシンガー・ソングライターの岡村靖幸（６０）が作詞作曲を手がけた「スーパーロマンス」。１０日スタートで、生田と上白石萌歌（２５）がダブル主演を務める日本テレビ系連続ドラマ「パンダより恋が苦手な私たち」（土曜・後９時）の主題歌に決まっており、同日より配信リリースされる。

芸能生活３０周年を迎える生田が、オールドルーキーとして二刀流に挑む。以前から節目の年に向けて「新たなことに挑戦したい」と考えていたことから、俳優業に加えて音楽業も始動。念願のデビューが決まり「新しい世界に足を踏み入れたなという感覚が日に日に増しています」と胸を躍らせた。

デビュー曲の制作は、以前から大ファンだという岡村に自ら直接オファー。アップテンポな曲調に男性の恋心を描いた歌詞が特徴の作品に仕上がり「私の大好きな“岡村ちゃん”節が随所にちりばめられた、胸キュンラブソングです」とアピールした。

収録は岡村が見守る中で行われ「映像業界と進み方が違うのでドギマギしていました」と回想。「言葉を届けるという意味では、歌も芝居も近いところにあるかもしれないけど、改めて目の当たりにすると表現方法のアプローチが違う」と新鮮味を口にした。

俳優としてこれまで数々の実績を積んできたが「いつも挑戦者でありたい。何事にもチャレンジする精神を忘れたくない」と飽くなき向上心をのぞかせる。これまで磨き上げた演技に加えて音楽にも携わり、表現者としての幅を広げていく。

◆生田 斗真（いくた・とうま）１９８４年１０月７日、北海道生まれ。４１歳。９６年、旧ジャニーズ事務所に入所。９７年、ＮＨＫ連続テレビ小説「あぐり」で子役として注目され、２００７年にフジテレビ系「花ざかりの君たちへ〜イケメン・パラダイス〜」でブレイク。１０年、初主演映画「人間失格」などの演技で第５３回ブルーリボン賞新人賞を受賞。主な作品は「土竜の唄」シリーズ、「友罪」など。２０年、女優の清野菜名と結婚。２３年、旧ジャニーズ事務所を退所。身長１７５センチ。