巨人からポスティングシステムを利用し、ブルージェイズと４年総額６０００万ドル（約９４億円）で電撃合意した岡本和真内野手（２９）が６日（日本時間７日）、本拠地トロントで入団会見に臨んだ。

新しい背番号「７」のユニホームの袖に初めて腕を通し、「（野球人生で）初めて青（のユニホーム）を身にまとってますし、自分ではまだ姿を見られてないんですけど、世界一似合ってるんじゃないかなと思います」と笑顔。「スコット（ボラス代理人）には『ビッグオーク』と言われてますけど。日本では『ビッグベイビー』だったり『若大将』だったり、たくさん呼んでいただいてましたけど、『カズ』って呼んでいただけたらいいかなと思います」とした。

岡本は交渉期限が米東部時間４日午後５時（同５日午前７時）に迫っていた中で、３日（同４日）にブ軍と基本合意。契約には５００万ドル（約７億８０００万円）の契約金が含まれ、オプトアウト（契約破棄）権は入っていないという。巨人からＭＬＢに挑戦する野手は０２年オフにヤンキースにＦＡ移籍した松井秀喜以来。岡本は昨年１２月２８日（同２９日）に米国入りし、各球団と交渉を重ねていた。

ブルージェイズは昨季、ワールドシリーズに進出したが、ドジャース相手に３勝３敗で迎えた第７戦。９回１死までリードを奪っていたが、「あと２死」から逆転負けを喫して３２年ぶりの世界一を逃した。一塁には主砲ゲレロが君臨するが、三塁はレギュラーを固定できておらず、岡本は三塁をメインに起用されるとみられる。

◆岡本 和真（おかもと・かずま）１９９６年６月３０日、奈良県生まれ。２９歳。智弁学園高（奈良）では３年春夏の甲子園に出場。高校通算７３本塁打。１４年ドラフト１位で巨人入団。通算１０７４試合で打率２割７分７厘、２４８本塁打、７１７打点。ベストナイン２度、本塁打王３度、打点王２度。２３年ＷＢＣ日本代表。１８６センチ、１００キロ。右投右打。昨季年俸５億４０００万円（推定）。