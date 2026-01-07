生田斗真、芸能活動30周年で本格的音楽活動を始動 デビュー曲は岡村靖幸プロデュースで自身主演ドラマの主題歌に
俳優の生田斗真が、本格的な音楽活動を始動することを発表した。芸能活動30周年の節目にリリースするデビュー曲は、岡村靖幸プロデュースで、自身主演の日本テレビ系新土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』（10日スタート 毎週土曜 後9：00）の主題歌となる。
【画像】メガネ姿カッコ良すぎる⋯生田斗真『スーパーロマンス』ジャケット写真
記念すべきデビュー曲は、シンガー・ソングライターの岡村が作詞・作曲・プロデュースを手掛けた「スーパーロマンス」。爽やかさの中に、岡村ならではのフレーズやメロディが散りばめられたダンサブルなポップソングだ。また、初のアートワークも合わせて解禁。俳優・生田斗真とは異なるアーティスト・生田斗真としての新たな扉を開く、赤の衣装が非常に印象的なビジュアルに仕上がっている。
上白石萌歌とW主演を務めるドラマの主題歌となる同楽曲は、10日の同ドラマ初回放送内にて初オンエアがあったのち、直後の午後10時からデジタル配信開始となる。
また、同日午後10時からの日本テレビ系の音楽番組『with MUSIC』に歌手として初出演が決定。テレビ番組での初歌唱となる。
ドラマ放送に先駆けて、本楽曲の一部を使用した解禁映像が、日本テレビドラマ公式YouTubeチャンネルにて公開されている。
■生田斗真コメント
この度、多くのご縁をいただき、ソロアーティストとして音楽活動をスタートすることになりました。新しい挑戦に、今とてもワクワクしています。
岡村靖幸さんが制作・プロデュースしてくださった「スーパーロマンス」は、私のだいすきな“岡村ちゃん”節が随所に散りばめられた、胸キュンラブソングです。
さらに、自身が出演するドラマの主題歌も担当させていただくことになり、普段とは少し違った緊張感の中で放送を迎えることになりそうです。ぜひ、ドラマとあわせて楽曲も楽しんでいただけたらうれしいです。
2026年、オールドルーキー生田斗真。尊敬するアーティストは、スリップノットパイセン。どうぞ、よろしくお願いします。
