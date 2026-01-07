巨人からポスティングシステムを利用し、ブルージェイズと４年総額６０００万ドル（約９４億円）で電撃合意した岡本和真内野手（２９）が６日（日本時間７日）、本拠地トロントで入団会見に臨んだ。

新しい背番号「７」のユニホームの袖に初めて腕を通した岡本。今季は移籍１年目となるが、３月には日本が連覇を狙うＷＢＣが開催される。「僕はその（侍ジャパン）ユニホームを着て戦いたい気持ちはありますし、すごく光栄なことなので、準備はしています」と出場する意向を示した。

岡本は２３年ＷＢＣに出場した際は決勝の米国戦でアーチをかけるなど２発。「ＯＫＡＭＯＴＯ」の名前を世界にアピールした。今オフ、同システムを利用してメジャー挑戦を実現させた日本人選手では、ヤクルトからホワイトソックスに移籍した村上宗隆内野手（２５）も出場の意思を表明。逆に西武からアストロズに移籍した今井達也投手（２７）は参加しないことを入団会見で明言していた。

岡本は１年目のキャンプの重要性について「それはすごく思います（苦笑）」としながら、「やっぱり昔から日本代表のユニホームを着るという（気持ち）のはずっと持ち続けてプレーしてきたので」と説明。「僕の意思としては（出たい）ですけど、まだ出るとは決まってないので。オファーをちゃんと、そういう話はこれからなのかなと思います」とした。

交渉期限が米東部時間４日午後５時（同５日午前７時）に迫っていた中で、３日（同４日）にブ軍と基本合意した岡本。契約には５００万ドル（約７億８０００万円）の契約金が含まれ、オプトアウト（契約破棄）権は入っていないという。巨人からＭＬＢに挑戦する野手は０２年オフにヤンキースにＦＡ移籍した松井秀喜以来。岡本は昨年１２月２８日（同２９日）に米国入りし、各球団と交渉を重ねていた。

ブルージェイズは昨季、ワールドシリーズに進出したが、ドジャース相手に３勝３敗で迎えた第７戦。９回１死までリードを奪っていたが、「あと２死」から逆転負けを喫して３２年ぶりの世界一を逃した。一塁には主砲ゲレロが君臨するが、三塁はレギュラーを固定できておらず、岡本は三塁をメインに起用されるとみられる。

◆岡本 和真（おかもと・かずま）１９９６年６月３０日、奈良県生まれ。２９歳。智弁学園高（奈良）では３年春夏の甲子園に出場。高校通算７３本塁打。１４年ドラフト１位で巨人入団。通算１０７４試合で打率２割７分７厘、２４８本塁打、７１７打点。ベストナイン２度、本塁打王３度、打点王２度。２３年ＷＢＣ日本代表。１８６センチ、１００キロ。右投右打。昨季年俸５億４０００万円（推定）。