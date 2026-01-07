ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は４３７ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式6日（NY時間13:27）（日本時間03:27）
ダウ平均 49414.36（+437.18 +0.90%）
ナスダック 23497.15（+101.33 +0.44%）
CME日経平均先物 52160（大証終比：-530 -1.02%）
欧州株式6日終値
英FT100 10122.73（+118.16 +1.18%）
独DAX 24892.20（+23.51 +0.09%）
仏CAC40 8237.43（+25.93 +0.32%）
米国債利回り
2年債 3.476（+0.025）
10年債 4.179（+0.018）
30年債 4.866（+0.016）
期待インフレ率 2.278（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.842（-0.028）
英 国 4.480（-0.026）
カナダ 3.443（+0.023）
豪 州 4.793（-0.005）
日 本 2.128（+0.011）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝57.61（-0.71 -1.22%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4502.80（+51.30 +1.15%）
ビットコイン（ドル）
91985.88（-2109.61 -2.24%）
（円建・参考値）
1441万6947円（-330639 -2.24%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
