NY株式6日（NY時間13:27）（日本時間03:27）
ダウ平均　　　49414.36（+437.18　+0.90%）
ナスダック　　　23497.15（+101.33　+0.44%）
CME日経平均先物　52160（大証終比：-530　-1.02%）

欧州株式6日終値
英FT100　 10122.73（+118.16　+1.18%）
独DAX　 24892.20（+23.51　+0.09%）
仏CAC40　 8237.43（+25.93　+0.32%）

米国債利回り
2年債　 　3.476（+0.025）
10年債　 　4.179（+0.018）
30年債　 　4.866（+0.016）
期待インフレ率　 　2.278（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.842（-0.028）
英　国　　4.480（-0.026）
カナダ　　3.443（+0.023）
豪　州　　4.793（-0.005）
日　本　　2.128（+0.011）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝57.61（-0.71　-1.22%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4502.80（+51.30　+1.15%）

ビットコイン（ドル）
91985.88（-2109.61　-2.24%）
（円建・参考値）
1441万6947円（-330639　-2.24%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ