M-1王者・たくろうがパーソナリティを担当 『たくろうのオールナイトニッポン』、1月13日25時より生放送
『M-1グランプリ2025』王者のお笑いコンビ・たくろうがパーソナリティーを担当する『たくろうのオールナイトニッポン』が、ニッポン放送ほかにて1月13日25時から生放送されることが決まった。
【写真】「M-1グランプリ2025」王者・たくろう
2016年結成のたくろうは、大阪を中心に活動し、長い下積み時代を経て、『M-1グランプリ2025』で史上最多1万1521組の漫才師の頂点に立ち、第21代王者となった。さらに年末に放送された『オールザッツ漫才2025』の1分間ネタバトルでも優勝、NHK『紅白歌合戦』にも出演し、水森かおりと紅白ドミノチャレンジ企画を大いに盛り上げた。
そんなたくろうが『オールナイトニッポン』に初登場。当日は2人のトークに加えて、さまざまな企画も実施予定。『M-1グランプリ2025』の裏話なども飛び出すか。
たくろうのきむらバンドは「まさかまさかのオールナイトニッポンにたくろうが！ありがたすぎます！！赤木寝ないように見張っておくので頑張ります！！」、赤木裕は「まさかこんなに早くあのラッパの出囃子のラジオに出れる日が来ると思いませんでした！！確実にたくろうのM-1ドリーム一覧にラインナップされる出来事です！！体調壊さない程度に喋ります！！」とコメントしている。
番組ではたくろうへの質問、メッセージなどもメールで募集中。
『たくろうのオールナイトニッポン』は、ニッポン放送ほかにて1月13日25時放送。
