²¬ËÜÏÂ¿¿¡ÖÆüËÜ°ì¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¡ÖÀ¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡×¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÆþÃÄ²ñ¸«¤ÇÀë¸À
¡¡µð¿Í¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È£´Ç¯Áí³Û£¶£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£¹£´²¯±ß¡Ë¤ÇÅÅ·â¹ç°Õ¤·¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£·Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥È¥í¥ó¥È¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡¿·¤·¤¤ÇØÈÖ¹æ¡Ö£·¡×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÎÂµ¤Ë½é¤á¤ÆÏÓ¤òÄÌ¤·¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È¡¢¤³¤Î£Í£Ì£Â¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡Êµð¿Í¤Ç¤Ï¡ËÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼¡¤ÏÀ¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤ò·èÃÇ¤·¤¿ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡£¡ÖÂÎ¤¬¾æÉ×¤Ê¤È¤³¤í¤È¡¢ÂÇ·â¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤È¤³¤í¤È¡¢»°¤Ä¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Ê°ìÎÝ¡¢»°ÎÝ¡¢º¸Íã¡Ë¤É¤³¤Ç¤â¼é¤ì¤ë½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ò¼é¤ë¤Î¤ÏËÍ¼«¿È¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£ËÍ¼«¿È¡¢¤½¤ÎÆü¤½¤ÎÆü¤Î¥Ù¥¹¥È¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¤Ï¸ò¾Ä´ü¸Â¤¬ÊÆÅìÉô»þ´Ö£´Æü¸á¸å£µ»þ¡ÊÆ±£µÆü¸áÁ°£·»þ¡Ë¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢£³Æü¡ÊÆ±£´Æü¡Ë¤Ë¥Ö·³¤È´ðËÜ¹ç°Õ¡£·ÀÌó¤Ë¤Ï£µ£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£·²¯£¸£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¶â¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¡Ê·ÀÌóÇË´þ¡Ë¸¢¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£µð¿Í¤«¤é£Í£Ì£Â¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÌî¼ê¤Ï£°£²Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ë£Æ£Á°ÜÀÒ¤·¤¿¾¾°æ½¨´î°ÊÍè¡£²¬ËÜ¤ÏºòÇ¯£±£²·î£²£¸Æü¡ÊÆ±£²£¹Æü¡Ë¤ËÊÆ¹ñÆþ¤ê¤·¡¢³ÆµåÃÄ¤È¸ò¾Ä¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ïºòµ¨¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Áê¼ê¤Ë£³¾¡£³ÇÔ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè£·Àï¡££¹²ó£±»à¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¢¤È£²»à¡×¤«¤éµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤Æ£³£²Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀ¤³¦°ì¤òÆ¨¤·¤¿¡£°ìÎÝ¤Ë¤Ï¼çË¤¥²¥ì¥í¤¬·¯Î×¤¹¤ë¤¬¡¢»°ÎÝ¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¸ÇÄê¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢²¬ËÜ¤Ï»°ÎÝ¤ò¥á¥¤¥ó¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¢¡²¬ËÜ¡¡ÏÂ¿¿¡Ê¤ª¤«¤â¤È¡¦¤«¤º¤Þ¡Ë£±£¹£¹£¶Ç¯£¶·î£³£°Æü¡¢ÆàÎÉ¸©À¸¤Þ¤ì¡££²£¹ºÐ¡£ÃÒÊÛ³Ø±à¹â¡ÊÆàÎÉ¡Ë¤Ç¤Ï£³Ç¯½Õ²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¡£¹â¹»ÄÌ»»£·£³ËÜÎÝÂÇ¡££±£´Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Çµð¿ÍÆþÃÄ¡£ÄÌ»»£±£°£·£´»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£·Ê¬£·ÎÒ¡¢£²£´£¸ËÜÎÝÂÇ¡¢£·£±£·ÂÇÅÀ¡£¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó£²ÅÙ¡¢ËÜÎÝÂÇ²¦£³ÅÙ¡¢ÂÇÅÀ²¦£²ÅÙ¡££²£³Ç¯£×£Â£ÃÆüËÜÂåÉ½¡££±£¸£¶¥»¥ó¥Á¡¢£±£°£°¥¥í¡£±¦Åê±¦ÂÇ¡£ºòµ¨Ç¯Êð£µ²¯£´£°£°£°Ëü±ß¡Ê¿äÄê¡Ë¡£