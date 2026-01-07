巨人からポスティングシステムを利用し、ブルージェイズと４年総額６０００万ドル（約９４億円）で電撃合意した岡本和真内野手（２９）が６日（日本時間７日）、本拠地トロントで入団会見に臨んだ。

新しい背番号「７」のユニホームの袖に初めて腕を通すと、第一声は英語。「Ｈｅｌｌｏ ｅｖｅｒｙｏｎｅ．Ｍｙ ｎａｍｅ ｉｓ Ｋａｚｕｍａ Ｏｋａｍｏｔｏ．Ｔｈａｎｋ ｙｏｕ ｖｅｒｙ ｍｕｃｈ ｆｏｒ ｔｈｉｓ ｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｙ．Ｉ’ｍ ｖｅｒｙ ｈａｐｐｙ ｔｏ ｊｏｉｎ ｔｈｅ Ｂｌｕｅ Ｊａｙｓ．Ｉ ｗｉｌｌ ｗｏｒｋ ｈａｒｄ ｅｖｅｒｙ ｄａｙ ａｎｄ ｄｏ ｍｙ ｂｅｓｔ ｆｏｒ ｔｈｅ ｔｅａｍ．Ｔｈａｎｋ ｙｏｕ ｆｏｒ ｙｏｕｒ ｓｕｐｐｏｒｔ．Ｎｉｃｅ ｔｏ ｍｅｅｔ ｙｏｕ．（皆さん、こんにちは。岡本和真です。この機会をいただき本当にありがとうございます。ブルージェイズに加わることができて、とてもうれしいです。私は毎日一生懸命努力します。そしてチームのために全力を尽くします。ご声援ありがとうございます。はじめまして）」と言い、最後は「Ｇｏ Ｂｌｕｅ Ｊａｙｓ！」と言ってはにかんだ。

岡本は交渉期限が米東部時間４日午後５時（同５日午前７時）に迫っていた中で、３日（同４日）にブ軍と基本合意。契約には５００万ドル（約７億８０００万円）の契約金が含まれ、オプトアウト（契約破棄）権は入っていないという。巨人からＭＬＢに挑戦する野手は０２年オフにヤンキースにＦＡ移籍した松井秀喜以来。岡本は昨年１２月２８日（同２９日）に米国入りし、各球団と交渉を重ねていた。

ブルージェイズは昨季、ワールドシリーズに進出したが、ドジャース相手に３勝３敗で迎えた第７戦。９回１死までリードを奪っていたが、「あと２死」から逆転負けを喫して３２年ぶりの世界一を逃した。一塁には主砲ゲレロが君臨するが、三塁はレギュラーを固定できておらず、岡本は三塁をメインに起用されるとみられる。

◆岡本 和真（おかもと・かずま）１９９６年６月３０日、奈良県生まれ。２９歳。智弁学園高（奈良）では３年春夏の甲子園に出場。高校通算７３本塁打。１４年ドラフト１位で巨人入団。通算１０７４試合で打率２割７分７厘、２４８本塁打、７１７打点。ベストナイン２度、本塁打王３度、打点王２度。２３年ＷＢＣ日本代表。１８６センチ、１００キロ。右投右打。昨季年俸５億４０００万円（推定）。