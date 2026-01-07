ブルージェイズ移籍が決まった岡本和真内野手（29）が6日（日本時間7日）に本拠ロジャース・センターで入団会見。流ちょうな英語であいさつした。

スーツ姿で少し緊張した面持ちで会見場入りした岡本は「皆さん、こんにちは。私の名前は岡本和真です」と英語であいさつ。続けて「この機会をいただき、本当にありがとうございます。ブルージェイズに参加できることをとてもうれしく思います。毎日一生懸命働き、チームのために全力を尽くします。応援してくれてありがとうございます。よろしくお願いします。Go Blue Jays.」と語ると、会見場は笑いに包まれた。

その後、チームのユニホーム、帽子を被った姿を披露し、拍手に包まれた。

巨人からポスティングシステムで移籍した岡本は、ブルージェイズと3日（日本時間4日）に4年総額6000万ドル（約94億2000万円）で契約合意。4年総額6000万ドルは、3学年下でセ・リーグで本塁打王を争い、同じタイミングで海を渡るヤクルト・村上がホワイトソックスと結んだ2年総額3400万ドル（約53億3800万円）に対し、平均年俸では下でも総額と年数で上回った。背番号は「7」に決まり、5日（日本時間6日）には球団公式サイトのロースターが更新され「7」で登録された。

◇岡本 和真（おかもと・かずま）1996年（平8）6月30日生まれ、奈良県出身の29歳。智弁学園では3年時に春夏甲子園に出場し、高校通算73本塁打。14年ドラフト1位で巨人入りし、18年に史上最年少の22歳シーズンで打率3割、30本塁打、100打点を達成。20、21年は2年連続で本塁打、打点の2冠王。23年にはWBCに出場し、3度目の世界一に貢献した。1メートル86、100キロ。右投げ右打ち。