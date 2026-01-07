北海道、青森県で最大震度2の地震 北海道・函館市、様似町、青森県・八戸市、野辺地町、階上町、むつ市
7日午前3時4分ごろ、北海道、青森県で最大震度2を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、北海道の函館市と様似町、青森県の八戸市、野辺地町、階上町、むつ市、それに東通村です。
【各地の震度詳細】
■震度2
□北海道
函館市 様似町
□青森県
八戸市 野辺地町 階上町
むつ市 東通村
■震度1
□北海道
七飯町 鹿部町 浦河町
えりも町 江別市 千歳市
北広島市 福島町 胆振伊達市
壮瞥町 室蘭市 苫小牧市
登別市 白老町 厚真町
安平町 むかわ町 日高地方日高町
新ひだか町
□青森県
十和田市 三沢市 七戸町
六戸町 横浜町 東北町
六ヶ所村 おいらせ町 三戸町
五戸町 青森南部町 つがる市
平内町 外ヶ浜町
□岩手県
久慈市 岩手洋野町 盛岡市
二戸市 八幡平市 軽米町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。