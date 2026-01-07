TBS NEWS DIG Powered by JNN

7日午前3時4分ごろ、北海道、青森県で最大震度2を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、北海道の函館市と様似町、青森県の八戸市、野辺地町、階上町、むつ市、それに東通村です。

【各地の震度詳細】

■震度2
□北海道
函館市　様似町

□青森県
八戸市　野辺地町　階上町
むつ市　東通村

■震度1
□北海道
七飯町　鹿部町　浦河町
えりも町　江別市　千歳市
北広島市　福島町　胆振伊達市
壮瞥町　室蘭市　苫小牧市
登別市　白老町　厚真町
安平町　むかわ町　日高地方日高町
新ひだか町

□青森県
十和田市　三沢市　七戸町
六戸町　横浜町　東北町
六ヶ所村　おいらせ町　三戸町
五戸町　青森南部町　つがる市
平内町　外ヶ浜町

□岩手県
久慈市　岩手洋野町　盛岡市
二戸市　八幡平市　軽米町

