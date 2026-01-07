¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º²¬ËÜÏÂ¿¿¡ÖGo¡¡Blue¡¡Jays¡ª¡×±Ñ¸ì¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡¡ÆþÃÄ²ñ¸«¡Ö¥È¥í¥ó¥È¤ËÀ¤³¦°ì¤ò¡×
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤¬6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¤ËËÜµò¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿ÊóÆ»¿Ø¤ÏÌó50¿Í¤Ç¥«¥á¥é¤Ï8Âæ¡£±Ñ¸ì¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤¹¤È²ñ¸«¾ì¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¡ÖHello, everyone. My name is Kazuma Okamoto.Thank you very much for this opportunity.I am very happy to join Bluejays. I will work hard every day and do my best for the team.Thank you for your support. Nice to Meet you.Thank you. Go Blue jays¡ª¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡°Ê²¼ÏÂÌõ¡£
¡¡¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£»ä¤ÎÌ¾Á°¤Ï²¬ËÜÏÂ¿¿¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÏËèÆüÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤«²¹¤«¤¤¤´»Ù±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥´¡¼¡ª¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡×
¡¡¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¾¯¤·¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤Ç²ñ¸«¾ìÆþ¤ê¤·¤¿²¬ËÜ¡£±Ñ¸ì¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¡ÖGo¡¡Blue¡¡Jays¡ª¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È²ñ¸«¾ì¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¡¢Ë¹»Ò¤òÈï¤Ã¤¿»Ñ¤òÈäÏª¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥«¥Ê¥À¡¢¥È¥í¥ó¥È¤ËÀ¤³¦°ì¤ò»ý¤Áµ¢¤ë¤¿¤á¤ËËÍ¤ÏËèÆüÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£¡Ö¡Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÅÀ¤Ï¡ËËÍ¤ÏÂÎ¤¬¾æÉ×¤Ê¤È¤³¤í¤È¡¢ÂÇ·â¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤È¤³¤í¡¢3¤Ä¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Ä¤É¤³¤Ç¤â¼é¤ì¤ë½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ò¼é¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ËÍ¼«¿È¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢À¨¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡Ö¤º¤Ã¤ÈMLB¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Êµð¿Í¤Ç¤Ï¡ËÆüËÜ°ì¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼¡¤ÏÀ¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¡Ê¥È¥í¥ó¥È¤Ë¡ËÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤É¤¦¸Æ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Ù¥¤¥Ó¡¼¤È¤«¼ãÂç¾¤À¤Ã¤¿¤ê¤¿¤¯¤µ¤ó¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¡È¥«¥º¡É¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡Ä¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÌ¼¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼30µåÃÄ¤Î¥í¥´¤ò¸«¤»¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥í¥´¤¬°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÊóÆ»¿Ø¤«¤é²¹¤«¤¤¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç°ÜÀÒ¤·¤¿²¬ËÜ¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È3Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡Ë¤Ë4Ç¯Áí³Û6000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó94²¯2000Ëü±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¹ç°Õ¡£4Ç¯Áí³Û6000Ëü¥É¥ë¤Ï¡¢3³ØÇ¯²¼¤Ç¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇËÜÎÝÂÇ²¦¤òÁè¤¤¡¢Æ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç³¤¤òÅÏ¤ë¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤È·ë¤ó¤À2Ç¯Áí³Û3400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó53²¯3800Ëü±ß¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢Ê¿¶ÑÇ¯Êð¤Ç¤Ï²¼¤Ç¤âÁí³Û¤ÈÇ¯¿ô¤Ç¾å²ó¤Ã¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö7¡×¤Ë·è¤Þ¤ê¡¢5Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡Ë¤Ë¤ÏµåÃÄ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡Ö7¡×¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡þ²¬ËÜ¡¡ÏÂ¿¿¡Ê¤ª¤«¤â¤È¡¦¤«¤º¤Þ¡Ë1996Ç¯¡ÊÊ¿8¡Ë6·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÆàÎÉ¸©½Ð¿È¤Î29ºÐ¡£ÃÒÊÛ³Ø±à¤Ç¤Ï3Ç¯»þ¤Ë½Õ²Æ¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¹â¹»ÄÌ»»73ËÜÎÝÂÇ¡£14Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Çµð¿ÍÆþ¤ê¤·¡¢18Ç¯¤Ë»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î22ºÐ¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÂÇÎ¨3³ä¡¢30ËÜÎÝÂÇ¡¢100ÂÇÅÀ¤òÃ£À®¡£20¡¢21Ç¯¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤ÇËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤Î2´§²¦¡£23Ç¯¤Ë¤ÏWBC¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£1¥á¡¼¥È¥ë86¡¢100¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£