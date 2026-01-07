ニッポン放送は7日、「M-1グランプリ2025」王者の「たくろう」が13日深夜放送の「オールナイトニッポン」でパーソナリティーを担当することを発表した。

2016年結成のたくろうは、大阪を中心に活動し、長い下積み時代を経て、「M-1グランプリ2025」で史上最多1万1521組の漫才師の頂点に立ち、第21代王者となった。さらに年末に放送された「オールザッツ漫才2025」の1分間ネタバトルでも優勝、NHK「紅白歌合戦」にも出演し、水森かおりと紅白ドミノチャレンジ企画を大いに盛り上げた。

今まさに大活躍中で、2026年の顔となること間違いなしのたくろうが『オールナイトニッポン』に初登場。当日は2人のトークに加えて様々な企画も実施予定。「M-1グランプリ2025」の裏話なども飛び出すか。

きむらバンドは「まさかまさかのオールナイトニッポンにたくろうが！ありがたすぎます！！赤木寝ないように見張っておくので頑張ります！！」と喜びのコメント。赤木裕も「まさかこんなに早くあのラッパの出囃子のラジオに出れる日が来ると思いませんでした！！確実にたくろうのM-1ドリーム一覧にラインナップされる出来事です！！体調壊さない程度に喋ります！！」と意気込みを伝えた。