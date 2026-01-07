【ハニーズの青みグリーン】が上品！ 40・50代のキレイ見え♡「着映えトップス」

コーディネートに新しい色を取り入れたい！ そんな大人世代におすすめなのが「青みグリーン」。くすみがかった色味で、落ち着いた雰囲気の絶妙なトーンは、着るだけで上品さと洗練見えを両立できそうです。今回は、【ハニーズ】の一部店舗で買える大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から、青みグリーンのトップスをピックアップ。40・50代の毎日に寄り添う「着映えトップス」を、この冬のワードローブに取り入れて。

青みグリーンとメタルパーツで高見え

【GLACIER lusso】「ボウタイウォームブラウス」＜ブルーグリーン＞\3,980（税込）

深みのあるブルーグリーンの色味が、ダークトーンに傾きがちな冬の着こなしに新鮮さをプラスするブラウス。トレンドのクラシックムードを感じさせるボウタイは、メタルパーツ付きでアクセサリーを重ねたような凝った雰囲気を演出してくれます。表地はエレガントなジョーゼット素材ですが、公式サイトによると「裏起毛素材の裏地付きで、透けにくく寒い時期でも暖か」なのだとか。見た目と着心地のどちらも考えられた、優秀トップスです。