NY株式6日（NY時間12:10）（日本時間02:10）
ダウ平均　　　49301.07（+323.89　+0.67%）
ナスダック　　　23443.96（+48.14　+0.21%）
CME日経平均先物　52130（大証終比：-560　-1.08%）

欧州株式6日終値
英FT100　 10122.73（+118.16　+1.18%）
独DAX　 24892.20（+23.51　+0.09%）
仏CAC40　 8237.43（+25.93　+0.32%）

米国債利回り
2年債　 　3.478（+0.027）
10年債　 　4.183（+0.022）
30年債　 　4.872（+0.023）
期待インフレ率　 　2.279（+0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.842（-0.028）
英　国　　4.480（-0.026）
カナダ　　3.448（+0.028）
豪　州　　4.793（-0.005）
日　本　　2.128（+0.011）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝57.91（-0.41　-0.70%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4496.80（+45.30　+1.02%）

ビットコイン（ドル）
92554.25（-1541.24　-1.64%）
（円建・参考値）
1450万6028円（-241559　-1.64%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ