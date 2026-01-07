ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は３２３ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式6日（NY時間12:10）（日本時間02:10）
ダウ平均 49301.07（+323.89 +0.67%）
ナスダック 23443.96（+48.14 +0.21%）
CME日経平均先物 52130（大証終比：-560 -1.08%）
欧州株式6日終値
英FT100 10122.73（+118.16 +1.18%）
独DAX 24892.20（+23.51 +0.09%）
仏CAC40 8237.43（+25.93 +0.32%）
米国債利回り
2年債 3.478（+0.027）
10年債 4.183（+0.022）
30年債 4.872（+0.023）
期待インフレ率 2.279（+0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.842（-0.028）
英 国 4.480（-0.026）
カナダ 3.448（+0.028）
豪 州 4.793（-0.005）
日 本 2.128（+0.011）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝57.91（-0.41 -0.70%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4496.80（+45.30 +1.02%）
ビットコイン（ドル）
92554.25（-1541.24 -1.64%）
（円建・参考値）
1450万6028円（-241559 -1.64%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
