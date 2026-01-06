『リコリス・リコイル Gluttony days』（KADOKAWA）が2026年1月9日に発売される。

【写真】『リコリス・リコイル』ノベルシリーズ第1弾・第2弾

本書はTVアニメ「リコリス・リコイル」の新ノベルシリーズ第3弾となる書籍。第1弾『リコリス・リコイル Ordinary days』、第2弾『リコリス・リコイル Recovery days』に続き、TVアニメでは描かれなかったストーリーが収録される。

第1弾『リコリス・リコイル Ordinary days』や第2弾『リコリス・リコイル Recovery days』で記されたのは、オリジナルテレビアニメーション『リコリス・リコイル』では描かれる事がなかった錦木千束や井ノ上たきななど、看板娘たちが織り成すありふれた非日常のちょっとした物語。おいしい甘味に、ガンアクションに、ゲームに、人情ドラマ、ゾンビと怪獣にロードムービー……そしてほのかに愛？ 第3弾となる本書でもリコリコに集う人々が紡ぐスピンオフエピソードが描かれる。

本書の購入特典としてアニメイトではSSリーフレット（SSタイトル『喉に』）、ゲーマーズでは4Pブックレット（SSタイトル『弐郎の後で』）・複製サイン入りイラストカード、メロンブックスではSSブックカバー（SSタイトル『美人』）が用意されるほか、ゲーマーズ・メロンブックスでは有償特典も用意される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）