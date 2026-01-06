『みんなのツバメノート』シリーズ最新刊、クリアポケット付きポーチが登場

『みんなのツバメノートクリアポケットが楽しいポーチBOOK』（宝島社）が2026年1月6日に発売された。

【写真】これまでに発売された「人気文具付録」シリーズの一部を紹介

本書の特別付録は、お気に入りアイテムを見せながら収納できる全面クリアポケットが楽しい、B5ノートも入る大きめポーチ。国産の高品質なノートとして、昭和22年からずっと変わらない品質とデザインで愛され続けている「ツバメノート」そっくりのデザインとなっている。

B5・タブレットなども入る使い勝手のよいサイズが特徴の同ポーチは、仕事に勉強に推し活にもおすすめ。ポーチの前面・後面ともにクリアポケットで自分のお気に入りアイテムや大事なメモ、推しグッズを見せながら収納できる仕様になっており、自分好みにアレンジが可能だ。

誌面では細部までこだわりが詰まった「ツバメノートのひみつ」や、おしゃれなコラボグッズの紹介など、ツバメノートの魅力が掲載される。

本書はじめ「人気文具付録」シリーズは累計発行部数が200万部を突破。本書以外には『みんなのツバメノート カードケースBOOK』『みんなのツバメノート A4マルチケースBOOK』などが刊行されている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）