『歴史群像2月号』（ワン・パブリッシング）が1月6日（火）に発売された。

【画像】『歴史群像2月号』では「豊臣兄弟」の豊臣秀長の生涯に迫る特集が掲載

本号の第一特集は、日米の戦艦を様々な角度から比較する「日米戦艦徹底比較」、第二特集は、本年の大河ドラマ「豊臣兄弟」の主人公、豊臣秀長の素顔と生涯を描く人物伝、第三特集は、第二次大戦における連合軍による一大空挺作戦の実相に迫る「再考マーケット・ガーデン作戦」。これら3大特集を含む、20本以上の記事を収録。

第一特集の「日米戦艦徹底比較」では、太平洋戦争で戦った日米海軍の戦艦を徹底比較。具体的には、「船体」と「攻防性能」に大別し、前者では「船型」「艦橋」「機関、速力、航続力」を、後者では「主砲」「副砲」「対空兵装」「防御」「水中防御」を比較し、両者の違いや特長を浮き彫りにするとともに、それぞれの実像に迫っている。

第二特集は、本年の大河ドラマ「豊臣兄弟！」の主人公で、仲野太賀が演じる豊臣秀長の生涯と素顔に迫る人物伝。兄・秀吉の天下取りを、そして秀吉の政権を支えた秀長とはいかなる人物だったのか。その誕生から死まで、戦いを軸にその生涯を見る。

第三特集「再考マーケット・ガーデン作戦」以下、「現存カラー写真で見るロンメルとドイツ・アフリカ軍団」「知られざる日露「国境紛争」前編～レザノフ来航」「コザ暴動1970」「カール大帝～中世ヨーロッパの礎を築いた「ローマ皇帝」ほか、多数を掲載。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）