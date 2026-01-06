LiSAの15周年プロジェクト始動　記念カレンダーが2026年3月発売

アーティスト・LiSAによるカレンダー『LiSA Anniversary calendar 2026/4-2027/3』（KADOKAWA）が2026年3月28日に発売される。また1月6日よりROCKET EXPRESS、Amazon、タワーレコードなどネット書店にて予約受付が開始された。

数々の作品主題歌やライブ活動を通じて支持を広げ、2025年にはNHK紅白歌合戦に再び出場。アニソンシーンにとどまらず、数多くのロックフェスでも活躍するライブアーティスト・LiSA。

『LiSA Anniversary calendar 2026/4-2027/3』はLiSAの「15周年プロジェクト」の一環として制作される記念アイテム。これまでの展開とは異なり、より多くの方に手に取りやすい形でお届けするために、初めて一般流通（書店・EC等）する壁掛けカレンダーとして展開される。

デビュー15周年という節目にふさわしく、本カレンダーには撮り下ろしを含むビジュアルを厳選し、LiSAの“今”を感じられる構成に設計。壁掛けならではの大きなビジュアルで、空間ごとLiSAの世界観を楽しめる1冊に仕上がっている。

