『頭文字D』と『PUI PUI モルカー』がコラボ　「東京オートサロン2026」にて限定商品発売

『頭文字D』と『PUI PUI モルカー』のコラボレーション商品が2026年1月9日（金）、10日（土）、11日（日）に幕張メッセで開催される「東京オートサロン2026」にて販売される。

【写真】モルカーが「藤原とうふ店」パンダカラーに？

しげの秀一による漫画作品『頭文字D』（講談社）。さまざまなグッズが展開されてきたなか、ストップモーションアニメ作品『PUI PUI モルカー』とのコラボレーションが実現。モルカーたちが「藤原とうふ店」のパンダカラーや「赤城レッドサンズ」のチームカラーを身にまとい、峠を駆け抜けるような躍動感ある描き下ろしイラストが使用されたグッズが展開される。

グッズには「オリジナルプリントクッキー（12枚入り）」「キャラメル入りバッチ缶（全2種）」「プリントえびせんべい（4枚入り）」「オリジナルTシャツ（3種／M・L・XL）」「オリジナルマフラータオル」「トートバッグ（2種）」「オリジナルミニタオル」「3連キーホルダー」「オリジナルクリアファイル（3枚セット）」「アクリルキーホルダー」「アクリルステッカー」「缶バッチ」がラインナップ。

また会場では購入特典としてオリジナルステッカーも配布される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）