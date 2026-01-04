西武からポスティングシステムを利用してアストロズに加入した今井達也投手（２７）が５日、ヒューストンの本拠地ダイキン・パークで入団会見に臨んだ。背番号は「４５」に決定。メジャーを代表する先発右腕であるヤンキースのゲリット・コール投手（３５）、フィリーズのザック・ウィーラー投手（３５）と同じ番号を選択し、「肩を並べられるくらいの選手になりたい」と熱い思いを語った。

チームカラーであるオレンジ色のネクタイを着けた今井は、新たな挑戦への揺るぎない決意を口にした。「このチームで優勝したい、ワールドチャンピオンになりたいという気持ちに一番させてくれたチームだった」。多数のオファーがあった中で決断した強豪アストロズ入り。「攻めて攻めて、強気でいける投球が持ち味。失うものはない」と意欲的な言葉が次々とあふれ出た。

３年総額５４００万ドル（約８４億７８００万円）、シーズンごとにオプトアウト（契約破棄）できる権利も付帯された契約内容は、１年目からエース級の活躍が期待されている証しだ。今井自身も同じ思いでいる。

背番号「４５」は速球派の先発右腕として目標にする、２３年サイ・ヤング賞で通算１５３勝のコール（ヤンキース）、平均年俸４２００万ドル（約６５億９０００万円）のウィラー（フィリーズ）と同じ番号。「そういう選手と肩を並べられるくらいの選手になりたい」と、メジャーを代表する投手への飛躍を期した。

３月のＷＢＣには「１年目なので。家族を守っていかないといけない」と出場せず、シーズンの準備を進める。会見で開口一番、英語で「Ｗｈａｔ’ｓ ｕｐ Ｈ−Ｔｏｗｎ（元気かい、ヒューストンのみんな！！）」とあいさつし、地元メディアの心をつかんだ今井。伸びのあるその速球で、アストロズを３度目の世界一へと押し上げる。

◇今井達也（いまい・たつや）１９９８年５月９日生まれ、栃木県出身。２７歳。作新学院から１６年度ドラフト１位で西武入り。１８０センチ、８０キロ。右投げ右打ち。２３年から３年連続２桁勝利を挙げ、２４年から２年続けて開幕投手となるなど、西武のエースとして活躍。

◆ヒューストン・アストロズ １９６２年にヒューストンで誕生し、６５年にチーム名をコルトフォーティファイブズから変更した。２０１３年にナショナル・リーグ中地区からアメリカン・リーグ西地区に移り、１７年と２２年にワールドシリーズを制覇。最近９年間で７度の地区制覇を誇る強豪だが、２５年は９年ぶりにプレーオフ進出を逃した。日本選手は過去に松井稼頭央、青木宣親、菊池雄星が所属。本拠地球場は開閉式屋根のダイキン・パーク。