西武からポスティングシステムでアストロズに移籍が決まった今井達也投手（27）が5日（日本時間6日）、本拠地ダイキン・パークで入団会見に臨んだ。報道陣約50人が集まる中、背番号「45」のユニホームを初披露。勝負の1年目に向け3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）には出場せず、ワールドシリーズ（WS）制覇に集中する構えを示した。

「ワールドチャンピオンを目指す準備はできています。レッツゴー、ヒューストン！」。英語でのスピーチに、今井は思いを込めた。夫人らとともに壇上に上がった右腕は「たくさんオファーをいただきましたけど、このチームで優勝したい、ワールドチャンピオンになりたい、という気持ちに一番させてくれた」と、チームの4年ぶりのWS制覇に貢献することを誓った。

憧れ続けてきた舞台だった。地元メディアには「大谷選手やいろいろな選手を目にするようになって、楽しそうだなと思って挑戦してみたいなと」と数年前からメジャーを意識していたことを明かした。その大谷らが所属する、WS連覇中のドジャースへの意識は強い。ポスティングでのメジャー挑戦が決まった後も「打倒ドジャース」への思いを口にしてきた。22年以来の頂点に立つためには、倒さなければならない相手でもある。

背番号「45」はメジャー屈指の剛腕であるコール（ヤンキース）、ウィーラー（フィリーズ）と同じで「肩を並べるくらいの選手を目指したい」と新天地での目標は大きい。一方、日の丸への思いは封印する。WBC出場については「（メジャー）1年目なので家族を守っていかないといけないですし、そういったことを優先した上で、今回は出る方向ではないということ」と説明した。ダナ・ブラウンGMも「彼の立場からすれば、メジャーのシーズンに向けて準備することが最優先だろう」と支持。1年ごとにオプトアウト（契約破棄）条項が含まれた今井にとっては毎年が勝負。まずは新天地への適応を優先する。

会見後にはグラウンドで西武時代の登場曲だったハウンドドッグの「ROCKS」が流れる中で記念撮影。その後は地元のNBAチーム、ロケッツの試合を観戦し、前日のNFL観戦に続いてコートサイドで地元ファンから大喝采を浴びた。

本拠地のグッズショップには早くも45番のユニホームが並んだ。「攻めて攻めて、強気でいける投球が持ち味。ヒューストンのファンの方に見せられたら。失うものはない。とにかくチャレンジャーで」と今井。異国の地で新たなスタートを切った。

《頼れる球団OB 稼頭央氏＆雄星》今井は西武出身の球団OBとの縁を口にした。23〜24年途中まで指揮官だった前監督の松井稼頭央氏は08〜10年の3シーズン、ア軍でプレー。「稼頭央さんがヒューストンに来ていただけるのであれば凄くうれしい。ゴルフをしに来る可能性の方が高いかな」と目を細めた。西武でともにプレーした菊池（現エンゼルス）は24年途中から半シーズン在籍した。「ヒューストンで分からないことはいつでも聞いてと言ってくれて、本当に心強い先輩です」と頼もしげだった。

《負担軽減へ序盤は先発6人制》ダナ・ブラウンGMはシーズン序盤は先発投手を6人制で回す方針を明かした。大リーグでは5人制が一般的だが「序盤は連戦が多いから6人ローテーションになる。今井の負担軽減や環境への適応にも役立つはずだ」と語った。「何度も100球以上投げてきたが、ここでは球数は抑えめにしてしっかり回復できるようにしたい」と当面は酷使は避ける考え。ジム・クレーン・オーナーは「我々はアジア市場へ注力できていなかったが、今は各地域に人材を配置している」と今後の日本市場の開拓へ意欲を示した。

《球場命名権ダイキン・井上氏、感慨深げ》25年から球場命名権の契約を結ぶダイキン工業の井上隆之専務専任役員が会見に出席した。日本企業の大リーグ球場命名権取得は初めてで、39年まで15年間の長期契約を結んだ。米国子会社の上級副社長も務める井上氏は「オーナーに早く日本人を獲ってくれと話していて、去年は一緒に日本に旅行もした。こんなに早くいい選手が獲れるとは」と感慨深げ。同社は世界展開する中で、米国の拠点をヒューストンに置く。「今井投手はドジャースを負かしたいと言っていた。心強いし手伝えることは何でもしたい」と期待した。