¡Ú³÷·´¥Ü¡¼¥È¡ÛÅÏÊÕÏÂ¾¡¡ÅöÃÏ£³·î£Ó£Ç¤Ë½Ð¾ì·èÄê¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤â¼è¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹³÷·´¤Î¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎÇÕÁèÃ¥¡¡Âè£±£·²ó¥Ó¥¯¥È¥ê¡¼¥«¥Ã¥×¡×¤¬£·Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡º£Àá¤Ï£²Ï¢Î¨¾å°Ì¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï²¹Â¸¡£ÅÏÊÕÏÂ¾¡Ê£³£µ¡á²¬»³¡Ë¤¬°ú¤Åö¤Æ¤¿£·£³¹æµ¡¤Ï£²Ï¢Î¨£²£°¡ó¡£¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤·Á¤Î¥Ú¥é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È½Â¤¤É½¾ð¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡ÖÈÉ¤Ç¤Ï»×¤Ã¤¿¤Û¤É¤ä¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹Ô¤Â¤È¤«¥Ô¥Ã¥ÈÎ¥¤ì¤ÎÂÎ´¶¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼ÂºÝ¤Î´¶¿¨¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅöÃÏ¤Ç¤Ï£²£°£²£²Ç¯£´·î¤Î£¶£·¼þÇ¯µÇ°¤Ç£Çµ½é£Ö¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÌ»»¤Ç¤â£¶Í¥½Ð£³£Ö¤È¤¤¤¦ÆÀ°Õ¿åÌÌ¤À¡££³·î¤ËÅöÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë£Ó£Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤â¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤Î½Ð¾ì¤â·è¤á¤Æ¤ª¤ê¡ÖÁ°²ó¤ÎµÇ°¤Ç¤Ï¥Ü¥³¥Ü¥³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Çº£²ó¤Ï´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤â¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤È¼ý³Ï¤¢¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤¹¤ë¡£