¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤Î¥Ç¥¤³«ºÅ¡ÖÂè£¶£´²ó¡¡Á´Âçºå²¦¾Àï¡×¤Ï£¶Æü¡¢½à²¦¾°ÌÀï¡Ê½àÍ¥¾¡Àï¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢²¦¾°Ì·èÄêÀï¡ÊÍ¥¾¡Àï¡Ë¤Ë¿Ê¤à¥Ù¥¹¥È£¶¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡Í½Áª¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤Î¾åÛêÄª¿ó¡Ê£³£²¡áÂçºå¡Ë¤Ï½à²¦¾°ÌÀï£±£²£Ò¤â¥¤¥ó¤«¤éÆ¨¤²¤Æ£±Ãå¡£²¦¾°Ì·èÄêÀï¤ÎÀä¹¥ÏÈ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤Þ¤º¤Þ¤º¡£¾è¤ê¿´ÃÏ¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¤¤Î¤ÇÈùÄ´À°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÂÎ´¶Åª¤Ë¤ÏÉÔËþ¤â½®Â¼«ÂÎ¤ÏÀï¤¨¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÏÂçºå»ÙÉô¤ÇÍ£°ì¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Þ¤Ç¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£¶¯¹ë¤¬Â·¤¦Âçºå»ÙÉô¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¸«¤ì¤Ð¸½ºß¤ÎÂçºå¤Î´é¤Ïà¾åÛêÄª¿óá¤À¡£º£Ç¯¤â¥ª¡¼¥ëÂçºå¤ÎÀµ·î¥·¥ê¡¼¥º¡Ö²¦¾Àï¡×¤òÀ©¤·¤ÆÇ¯Ëö¤ØÆÍ¤¿Ê¤à¡£