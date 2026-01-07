「ストレンジャー・シングス」「Dead by Daylight」コラボ第2弾PTB開始 ─ ヴェクナ、イレブン、ダスティンが登場

ついに完結した人気ドラマシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」と、非対称対戦型マルチプレイヤーホラーゲーム『Dead by Daylight（デッド・バイ・デイライト）』のコラボレーション第2弾が実現する。2019年の初コラボに続く約6年ぶりの新チャプター。

コラボレーションチャプターとなる『Dead by Daylight: Stranger Things Chapter 2』は 2026 年 1 月27 日（火）にリリース予定であり、2026 年 1 月 7 日（水）より Steam にて PTB（パブリックテストビルド）を開始。本チャプターでは、「Eleven（イレブン）」と「Dustin Henderson（ダスティン・ヘンダーソン）」がサバイバーとして登場し、「Vecna（ヴェクナ）」がキラー「The First（ファースト）」として霧の森に加わる。

悪役ヴェクナがやってくる

『Dead by Daylight: Stranger Things Chapter 2』では、ファン待望の新たな 3 キャラクターが霧の森に登場。『ストレンジャー・シングス』シリーズにおける究極の悪役、ヴェクナが新キラーファーストとして登場し、彼の暗黒の力がサバイバーたちを常に追い詰める。

ヴェクナは周囲の世界をねじ曲げ、裏側の世界から色々なものを霧の中に具現化させることで、武器として操る。ヴェクナが地面に姿を消すと、不気味なツルが不意をつかれたサバイバーへと襲いかかり、再び現れてはその道を通る全てのサバイバーへ呪いをかける。

マップ上に散らばる古時計の不気味な鐘の音だけが、サバイバーに残された唯一の救いとなるかもしれない。

サバイバー側では、ヴェクナを知り尽くした 2 名が新たに参戦

サバイバー側にはイレブンとダスティン・ヘンダーソンが新たに加わり、スティーブやナンシーと共に霧の森で戦いに挑む。全員がそれぞれ異なるスキルや性質、立ち回り方を持ち合わせており、ヴェクナについて誰よりも良く知る存在でもある。

また、前回の『ストレンジャー・シングス』チャプターに登場した「Jonathan Byers（ジョナサン・バイヤーズ）」のレジェンダリースキンに加え、ダスティン用のレジェンダリースキン「Eddie Munson（エディ・マンソン）」とナンシー用のレジェンダリースキン「Robin Buckley（ロビン・バックリー）」も加わり、戦いの幅が大きく広がるようにデザインされた。

本チャプターについて、『Dead by Daylight』シニア・クリエイティブディレクターのデイブ・リチャードは以下のように述べた。

「初めて『Dead by Daylight』に『ストレンジャー・シングス』が登場した際、ひとつの大きな節目であると感じたことを今も覚えています。このシリーズが再び霧の森へと戻り、さらに進化をしてくれたこと3は私たちにとって本当に特別なことです。今回の第二弾コラボレーションは、作品を称えるという点だけでなく、ノスタルジー、ミステリー、そしてホラーを愛する 2 つの世界のつながりをさらに深めるものとなりました。シリーズ自体は最終回を迎えましたが、私たちはこうしてキャラクターたちが『Dead by

Daylight』の中で冒険を続けられることを、大変嬉しく思っています。」

「Dead by Daylight: Stranger Things Chapter 2」は、本日 2026 年 1 月 7 日（水）午前 1 時よりSteam にて期間限定でプレイ可能。