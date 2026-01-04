ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は１２４ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式6日（NY時間11:01）（日本時間01:01）
ダウ平均 49101.88（+124.70 +0.26%）
ナスダック 23424.66（+28.84 +0.12%）
CME日経平均先物 52245（大証終比：-445 -0.85%）
欧州株式6日GMT16:01
英FT100 10146.96（+142.39 +1.42%）
独DAX 24871.60（+2.91 +0.01%）
仏CAC40 8249.46（+37.96 +0.46%）
米国債利回り
2年債 3.478（+0.027）
10年債 4.187（+0.026）
30年債 4.874（+0.025）
期待インフレ率 2.279（+0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.847（-0.023）
英 国 4.483（-0.023）
カナダ 3.452（+0.032）
豪 州 4.793（-0.005）
日 本 2.128（+0.011）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝58.18（-0.14 -0.24%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4486.90（+35.40 +0.80%）
ビットコイン（ドル）
93671.81（-423.68 -0.45%）
（円建・参考値）
1466万7132円（-66340 -0.45%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
