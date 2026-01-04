NY株式6日（NY時間11:01）（日本時間01:01）
ダウ平均　　　49101.88（+124.70　+0.26%）
ナスダック　　　23424.66（+28.84　+0.12%）
CME日経平均先物　52245（大証終比：-445　-0.85%）

欧州株式6日GMT16:01
英FT100　 10146.96（+142.39　+1.42%）
独DAX　 24871.60（+2.91　+0.01%）
仏CAC40　 8249.46（+37.96　+0.46%）

米国債利回り
2年債　 　3.478（+0.027）
10年債　 　4.187（+0.026）
30年債　 　4.874（+0.025）
期待インフレ率　 　2.279（+0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.847（-0.023）
英　国　　4.483（-0.023）
カナダ　　3.452（+0.032）
豪　州　　4.793（-0.005）
日　本　　2.128（+0.011）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝58.18（-0.14　-0.24%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4486.90（+35.40　+0.80%）

ビットコイン（ドル）
93671.81（-423.68　-0.45%）
（円建・参考値）
1466万7132円（-66340　-0.45%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ