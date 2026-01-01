【今日の献立】2026年1月7日(水)「七草粥（七草がゆ）・カリカリジャコのせ」
【主食】七草粥（七草がゆ）・カリカリジャコのせ
チリメンジャコと松の実の食感がアクセント。
調理時間：1時間
カロリー：215Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）お米 0.5合
水 適量 七草がゆセット (市販品)1パック 塩 適量 ＜カリカリジャコ＞
チリメンジャコ 大さじ4
松の実 大さじ2
【下準備】お米は水洗いし、30分位水につけておく。七草がゆセット(なずな・はこべら・ごぎょう・せり・すずな・すずしろ・ほとけのざ)は、サッと水洗いして細かく刻む。
＜カリカリジャコ＞を作る。フライパンにチリメンジャコ、松の実を入れ、中火で焦がさないように乾煎りする。
【作り方】1. 炊飯器に水気をきったお米とおかゆの線まで水を加え、おかゆモードのスイッチを入れる。炊き上がったら、七草がゆセットを加えて混ぜ、塩で味を調える。
2. 器に盛り、＜カリカリジャコ＞をのせる。
【副菜】ヒジキと揚げ高野豆腐の煮物
高野豆腐を揚げることで食べ応えUP！ 片栗粉のおかげで味も馴染みやすくなりますよ！
調理時間：20分
カロリー：264Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）芽ヒジキ 15g
高野豆腐 2枚
片栗粉 適量 揚げ油 適量 ニンジン 1/4本 サヤインゲン 6~8本 ＜合わせだし＞
だし汁 150ml
酒 大さじ1.5
砂糖 大さじ1.5
しょうゆ 大さじ2
ゴマ油 小さじ2
【下準備】芽ヒジキはたっぷりの水につけて柔らかくもどし、ザルに上げてきれいに流水で洗い、水気をきる。
高野豆腐は袋の指示通りに柔らかくもどし、水の中でやさしく押し洗いする。水が白く濁らなくなったら、軽く水気をきって1cm角に切る。揚げ油は170℃に予熱し始める。
ニンジンは皮をむき、1cm角に切る。サヤインゲンは軸側を少し切り落とし、熱湯でゆでて水気をきり、長さ1cmに切る。
【作り方】1. 高野豆腐に片栗粉をまぶし、薄いキツネ色になるまで170℃の揚げ油で揚げ、油をきる。
片栗粉は抗菌袋の中でまぶすとキレイにできますよ。
2. 鍋にゴマ油を中火で熱し、芽ヒジキとニンジンを炒め、全体に油がまわったら＜合わせだし＞の材料を加える。
3. 煮たってきたら(1)を加え、煮汁が少なくなるまで弱めの中火で煮る。火を止めてサヤインゲンを加え、混ぜ合わせて器に盛る。
【副菜】タコとワカメの中華風甘酢和え
タコとワカメ、甘酢は相性抜群！
調理時間：15分
カロリー：98Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）ゆでタコ足 1~2本 ワカメ (干し)大さじ2
＜合わせ酢＞
作り置き甘酢 大さじ1~2
しょうゆ 小さじ1/2
ゴマ油 小さじ1
白ゴマ 適量
【下準備】ゆでタコ足は削ぎ切りにする。ワカメは水で柔らかくもどし、水気を絞る。長い場合は食べやすい大きさに切る。
【作り方】1. ボウルで＜合わせ酢＞の材料を混ぜ合わせ、ゆでタコ足とワカメを加えて和える。器に盛り、白ゴマを振る。
