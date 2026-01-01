プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「七草粥（七草がゆ）・カリカリジャコのせ」 「ヒジキと揚げ高野豆腐の煮物」 「タコとワカメの中華風甘酢和え」 の全3品。
年末年始でお疲れ気味の胃を落ち着かせる七草粥をメインに、ほっとする和風献立です。

【主食】七草粥（七草がゆ）・カリカリジャコのせ
チリメンジャコと松の実の食感がアクセント。

調理時間：1時間
カロリー：215Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

お米  0.5合
水  適量 七草がゆセット  (市販品)1パック 塩  適量 ＜カリカリジャコ＞
  チリメンジャコ  大さじ4
  松の実  大さじ2

【下準備】

お米は水洗いし、30分位水につけておく。七草がゆセット(なずな・はこべら・ごぎょう・せり・すずな・すずしろ・ほとけのざ)は、サッと水洗いして細かく刻む。

＜カリカリジャコ＞を作る。フライパンにチリメンジャコ、松の実を入れ、中火で焦がさないように乾煎りする。

【作り方】

1. 炊飯器に水気をきったお米とおかゆの線まで水を加え、おかゆモードのスイッチを入れる。炊き上がったら、七草がゆセットを加えて混ぜ、塩で味を調える。

2. 器に盛り、＜カリカリジャコ＞をのせる。

【副菜】ヒジキと揚げ高野豆腐の煮物
高野豆腐を揚げることで食べ応えUP！　片栗粉のおかげで味も馴染みやすくなりますよ！

調理時間：20分
カロリー：264Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

芽ヒジキ  15g
高野豆腐  2枚
  片栗粉  適量   揚げ油  適量 ニンジン  1/4本 サヤインゲン  6~8本 ＜合わせだし＞
  だし汁  150ml
  酒  大さじ1.5
  砂糖  大さじ1.5
  しょうゆ  大さじ2
ゴマ油  小さじ2

【下準備】

芽ヒジキはたっぷりの水につけて柔らかくもどし、ザルに上げてきれいに流水で洗い、水気をきる。

高野豆腐は袋の指示通りに柔らかくもどし、水の中でやさしく押し洗いする。水が白く濁らなくなったら、軽く水気をきって1cm角に切る。揚げ油は170℃に予熱し始める。

ニンジンは皮をむき、1cm角に切る。サヤインゲンは軸側を少し切り落とし、熱湯でゆでて水気をきり、長さ1cmに切る。

【作り方】

1. 高野豆腐に片栗粉をまぶし、薄いキツネ色になるまで170℃の揚げ油で揚げ、油をきる。

片栗粉は抗菌袋の中でまぶすとキレイにできますよ。
2. 鍋にゴマ油を中火で熱し、芽ヒジキとニンジンを炒め、全体に油がまわったら＜合わせだし＞の材料を加える。

3. 煮たってきたら(1)を加え、煮汁が少なくなるまで弱めの中火で煮る。火を止めてサヤインゲンを加え、混ぜ合わせて器に盛る。

【副菜】タコとワカメの中華風甘酢和え
タコとワカメ、甘酢は相性抜群！

調理時間：15分
カロリー：98Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

ゆでタコ足  1~2本 ワカメ  (干し)大さじ2
＜合わせ酢＞
  作り置き甘酢  大さじ1~2
  しょうゆ  小さじ1/2
  ゴマ油  小さじ1
白ゴマ  適量

【下準備】

ゆでタコ足は削ぎ切りにする。ワカメは水で柔らかくもどし、水気を絞る。長い場合は食べやすい大きさに切る。

【作り方】

1. ボウルで＜合わせ酢＞の材料を混ぜ合わせ、ゆでタコ足とワカメを加えて和える。器に盛り、白ゴマを振る。

