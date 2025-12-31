その穿き方、もう時代遅れかも！【GU】40・50代の垢抜け♡「ワイドパンツコーデ」

脚のラインを拾いにくいワイドパンツは、40・50代のコーデに心強い存在。程よくイージーな雰囲気が加わることで、大人の余裕も感じさせてくれます。今季も引き続き注目のアイテムだけど、着こなし次第では少し古く見えてしまうことも。そこで今回は【GU（ジーユー）】のワイドパンツを軸に、スタッフさんの最旬コーデをピックアップ。冬の大人カジュアルに取り入れたいバランス感を、ぜひ参考にしてみて。

冬の大人コーデを支える端正なルックス

【GU】「タックワイドパンツ」\2,990（税込）

きちんと感が欲しい日も、ラフに過ごしたい日にも対応できる。そんな優秀な一本が、こちらのワイドパンツ。幅広めの腰帯とタックからつながるセンタープレスが、腰位置を高く見せながら縦のラインをすっきり際立たせます。装いに上品さを添えつつ、ストレッチ性のある素材感と後ろゴム仕様で、長時間でも楽な穿き心地をキープ。さらっとした軽やかさがあり、防寒インナーを重ねてもスマートに穿けそうです。カラーはモノトーンの3色のほかに、ネイビー、ブラウンをラインナップ。

ゆるめトップスでもきれい見えするバランスに

スタッフ・Hirokoさんがワイドパンツに合わせたのは、ゆったりと着られるストライプ柄のプルオーバー。全体はリラックス感がありつつ、ワイドパンツのきちんと感がさりげない引き締め役となり、カジュアルに寄りすぎずにまとまっています。タックインとウエストマークでバランスにメリハリを加えている点も、自然に垢抜けて見えるポイント。色数を絞ることで、洗練されたムードが際立つスタイルに。

オシャレも暖かさも欲張れるリラックスパンツ

【GU】「ヘビーウェイトスウェットワイドストレートパンツ」\2,990（税込）

冬にカジュアルなムードを楽しみたい日は、このスウェットパンツがおすすめ。保温機能を備えた裏起毛のヘビーウェイトスウェット素材で、寒さが厳しい日にも頼れる一本です。ワイドストレートのラインで、ラフになりすぎず大人らしい雰囲気をキープ。防寒対策をしながらも、力の抜けたこなれ感が漂い、冬のデイリーコーデのオシャレ感度を自然と高めてくれそう。

ミニマルなアイテム合わせでクリーンな雰囲気に

気負わず都会的な雰囲気にまとめたいなら、モノクロコーデにトライしてみて。Hirokoさんは、シンプルなプルオーバーとアウターを重ねた、クリーンさが際立つ防寒スタイルに。全体にボリューム感がありつつも、落ち感のあるストレートシルエットのパンツが効いて、重たく見えにくいのも嬉しいポイントです。ラフに着こなしても洗練された雰囲気に仕上がるので、冬の鉄板コーデになるかも。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S