¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡ÙÆÃÊÌ±ÇÁüÂè3ÃÆ²ò¶Ø¡¡X-MEN¤¬¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Ë¹çÎ®
¡¡¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡Ö¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿··à¾ìºîÉÊ¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¡Ê12·î18Æü¡¢ÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¡Ë¡£¤½¤ÎÆÃÊÌ±ÇÁüÂè3ÃÆ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¡¢Ä¹Ç¯¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿X-MEN¤ÎËÜ³Ê»²Àï¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛX-MEN¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ªÆÃÊÌ±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥¨¥ó¥É¥²¡¼¥à¡Ù¡Ê2019Ç¯¡Ë°ÊÍè¡¢¡Ö¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡×¤ÎÌ¾¤ò´§¤¹¤ë¿·¾Ï¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤ëºîÉÊ¡£¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥À¥¦¥Ë¡¼¡¦Jr.¤¬¡¢²Ê³Ø¼Ô¤Ë¤·¤Æ¥ô¥£¥é¥ó¤Î¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥É¥¥¡¼¥àÌò¤ÇMCU¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯Ëö¤Ë¤Ï¡¢ËÜºî¤Î»ÏÆ°¤ò¹ð¤²¤ëÆÃÊÌ±ÇÁüÂè1ÃÆ¤ÈÂè2ÃÆ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢Âè1ÃÆ¤Ç¤Ï¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤ÎÉüµ¢¡¢Âè2ÃÆ¤Ç¤Ï¥½¡¼¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿Âè3ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤ËX-MEN¤¬¡Ö¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¹çÎ®¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2024Ç¯7·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥×¡¼¥ë¡õ¥¦¥ë¥ô¥¡¥ê¥ó¡Ù¤ÇX-MEN¤¬¡Ö¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡×¤ËËÜ³Ê¹çÎ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡±ÇÁü¤Ï¡¢¸ø³«Ãæ¤Î¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡§¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¤Ç·à¾ì¸ÂÄê¾å±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¡£Ä¶Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¥ß¥å¡¼¥¿¥ó¥È¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¶µ°é¡¦ÊÝ¸î¤¹¤ë³Ø¹»¡Ö·Ã¤Þ¤ì¤·»Ò¤é¤Î³Ø±à¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¡Ö»à¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤âË¬¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ï³Î¤«¤À¡£¡É»à¤Ì³Ð¸ç¤¬¤¢¤ë¤«¡É¤ÏÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ìä¤¦¤Ù¤¤ÏºÇ´ü¤Î½Ö´Ö¤Ë¡É²¿¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤«¡É¤À¡×¤È¡¢½Å¸ü¤Ê¥â¥Î¥í¡¼¥°¤¬Êª¸ì¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ò¹â¤á¤ë¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤Ï°ìÂÎ¡Ä¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥µ¡¼X¤³¤È¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥¨¥°¥¼¥Ó¥¢¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¼Ö¤¤¤¹¤Î¼ÖÎØ¡¢¤½¤·¤Æ¥Þ¥°¥Ë¡¼¥È¡¼¤³¤È¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ì¡¼¥ó¥·¥ã¡¼¤ÎÇ½ÎÏ¤È»×¤·¤¥Á¥§¥¹¤Î¶ð¤¬Éâ¤¯¥·¡¼¥ó¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¡ÖX-MEN¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸Å¤¯¤«¤é¤Î¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¥ß¥å¡¼¥¿¥ó¥È¤È¿ÍÎà¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¤«ÈÝ¤«¤ÇÄ¹Ç¯ÂÐÎ©´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿2¿Í¤¬¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¾ìÌÌ¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤ÏX-MEN¤Î¥ê¡¼¥À¡¼ÅªÎ©¾ì¤âÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥µ¥¤¥¯¥í¥Ã¥×¥¹¤¬¡¢²«¿§¤ÈÀÄ¤Î¥¹¡¼¥Ä¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢Î¾ÌÜ¤«¤éÇË²õ¸÷Àþ¤òÈ¯¼Í¤¹¤ë»Ñ¤â¡£X-MEN¤¬ËÜºî¤ÎÊª¸ì¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯°õ¾Ý¤Å¤±¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
