銀座コージーコーナーで苺づくし♡旬を味わう苺スイーツフェア開催

苺の甘ずっぱさに心ときめく季節が今年も到来。銀座コージーコーナーでは、旬の苺を主役にした「苺スイーツフェア」を開催します。パイやタルト、ショートケーキからプチケーキアソートまで、バリエーション豊かな全9種類がラインアップ。ひとり時間のご褒美にも、家族や友人とのシェアにもぴったりな苺スイーツで、幸せなひとときを楽しんでみて♡

定番から人気復活まで苺ケーキ

ロングセラーの「ナポレオンパイ～カスタード仕立て～」は720円（税込777円）。

風味豊かなアーモンドスポンジとりんごダイス入りカスタード、苺を重ねた一品で、販売期間は1月6日（火）～5月10日（日）頃。

「苺のさくさくミルフィーユ」は720円（税込777円）で、ホワイトチョコがけパイとムースリーヌ、苺ジャムの調和が魅力。販売は1月6日（火）～3月26日（木）頃※3月1日～3月3日販売休止。

「贅沢紅ほっぺ苺のショート」は690円（税込745円）で、1月6日（火）～2月15日（日）頃まで。紅ほっぺの甘酸っぱさとコクのあるクリームが際立ちます。

タルトと和洋折衷スイーツ

「紅ほっぺ苺のタルト」は640円（税込691円）、販売は1月6日（火）～4月23日（木）頃。香ばしいタルトとカスタード、苺のバランスが絶妙です。

「苺の宇治抹茶ショート（求肥入り）」は520円（税込561円）で、1月6日（火）～2月27日（金）頃まで。抹茶、粒あん、求肥と苺が織りなす和テイストが楽しめます。

新発売の「苺のカップショート（カスタード入り）」は400円（税込432円）。1月6日（火）～6月4日（木）頃まで販売され、気軽に苺スイーツを味わえる一品です。

シェアも特別感も叶える苺

「あまおう」を使用した「ジャンボシュークリーム（あまおう苺＆ミルクホイップ）」は210円（税込226円）。販売は1月6日（火）～4月23日（木）頃※1月30日～2月28日販売休止。

家族や友人と楽しめる「苺のプチセレクション（9個入）」は2,980円（税込3,218円）、1月6日（火）～1月29日（木）頃まで。フレーズタルトや苺のショートなど全9種入りです。

ネット予約対象の「国産苺のタルト（5号）～紅ほっぺ苺～」は2,980円（税込3,218円）。販売は1月6日（火）～4月30日（木）頃で、特別な日のデザートにもおすすめです。

※北海道・九州地方及び、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません。

旬の苺で心満たすひととき

苺の魅力を余すことなく詰め込んだ、銀座コージーコーナーの苺スイーツフェア。定番から新作、シェア向けまで揃うラインアップは、どんなシーンにも寄り添ってくれます。

今だけの旬のおいしさを味わいながら、心ほどける甘い時間を過ごしてみて♪