野手に人気の「７」松井稼頭央に遊撃を譲っても背番号７だけは譲らなかったメジャーリーガーも
ブルージェイズは５日（日本時間６日）、巨人から４年総額６０００万ドル（約９４億円）の契約で加入した岡本和真内野手（２９）の背番号が「７」に決まったことを発表した。巨人では「３８」、「２５」をつけてきたが、メジャーでは多くの強打者がつけた新たな番号に決定。６日午後１時（同７日午前３時）にはカナダ・トロントの本拠地・ロジャーズセンターで入団会見が行われる予定だ。
メジャーにおいて背番号７の代表選手と言えば、３冠王を含め通算５３６本塁打のスイッチヒッター記録を持つヤンキース一筋のＭ・マントル外野手。野球殿堂入り、そして永久欠番にもなっている。
彼に代表されるように７番は野手として人気のある番号だ。２００４年、メッツ入りした松井稼頭央内野手は西武時代の７番を欲しがったが、デビューしたばかりのＪ・レイエス内野手は、遊撃のポジションは松井に譲ったが、背番号７は頑として拒否。その後、マーリンズ、ブルージェイズ、ロッキーズ、メッツと移籍を繰り返したが、引退までの１６年間、その背番号をつけ続け首位打者１度、盗塁王３度を獲得する名選手となった。
なお、マントル以外に７番が永久欠番になったのはツインズのＪ・マウアー捕手、アストロズのＣｒ・ビジオ内野手、レンジャーズのＩ・ロドリゲス捕手。また、殿堂入りのスラッガー、カージナルスのＪ・メドウィック外野手も背番号７で３冠王に輝いている。