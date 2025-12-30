Bray me、2ndアルバム『JUST』リリース
Bray meが本日1月7日、2年ぶりとなる2ndフルアルバム『JUST』をリリースした。
本作には先だってリリースされてすでにライブではアンセムとなっている「ARE YOU READY」「ボーダーライン」 を始めとし、荒々しいバンドサウンドからなる疾走系ロックチューンから、こたに（Vo）の哀愁漂う声色を堪能できるミディアムチューンまで、どこを切り取ってもリード曲と言える秀逸な新曲が全編に渡って並ぶ。アーティストとしての大きな進化を見せつけてくれる、ロックアルバムとなっている。
2nd ALBUM『JUST』
2026.1.7(Wed) RELEASE
各配信サイト:https://stlink.to/JUST_
全13曲収録
通常盤『JUST』(CD Only)
HMKR-10051 JAN : 4907953096479 \3,300(Tax included)
限定盤『JUST』(CD+DVD)
HMKR-10050 JAN : 4907953096462 \4,000(Tax included)
【収録曲】GO 2. 夜明けの先に 3. One Two Three 4. ボーダーライン 5. D.S.M. 6. Carry on 7. Remember my town 8. シンガソング 9. 君の唄 10. ARE YOU READY 11. ツバメ 12. Layer 13. PLAY
※通常盤・限定盤のCD収録曲は共通
※限定盤DVDには2025年のライブの中から数曲を厳選収録
＜Bray me TOUR 2026 “JUST GO”＞
2/11(水祝) F.A.D YOKOHAMA w/ Cloudy
2/13(金) 水戸ライトハウス w/ Faulieu.
2/28(土) 神戸 太陽と虎 w/ バウンダリー
3/1(日) 京都 GATTACA w/ RAINCOVER
3/14(土) 静岡 UMBER w/ TRiDENT
3/15(日) 名古屋 SPADEBOX w/ TRiDENT
3/25(水) 高田馬場 CLUB PHASE Bray me / and more..
4/11(土) the five morioka w/ FUNNY THINK
4/12(日) LIVE HOUSE 仙台 FLYING SON w/ SA
4/18(土) 松山 DOUBLE-U STUDIO w/ komsume
4/19(日) 高松 RIZIN Bray me / and more..
4/25(土) 金沢 vanvanV4 w/ AFTER SQUALL
4/26(日) 伊那 GRAMHOUSE w/ AFTER SQUALL
4/29(水祝) 越谷 EASYGOINGS TO BE CONTINUED…
5/5(火祝) 広島ALMIGHTY w/ MOCKEN
5/6(水祝) 福岡Queblick Bray me / and more..
5/8(金) 岡山PEPPERLAND Bray me / and more..
5/23(土) 札幌SPIRITUAL LOUNGE Bray me / and more..
6/5(金) 心斎橋BRONZE Bray me / and more..
6/6(土) 柳ヶ瀬ants Bray me / and more..
TOUR FINAL ONE-MAN
6/27(土) 恵比寿LIQUIDROOM Bray me ONE-MAN
関連リンク
◆Bray me オフィシャルサイト