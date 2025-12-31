ブルージェイズは５日（日本時間６日）、巨人から４年総額６０００万ドル（約９４億円）の契約で加入した岡本和真内野手（２９）の背番号が「７」に決まったことを発表した。巨人では「３８」、「２５」をつけてきたが、メジャーでは多くの強打者がつけた新たな番号に決定。６日午後１時（同７日午前３時）にはカナダ・トロントの本拠地・ロジャーズセンターで入団会見が行われる予定だ。

「ＯＫＡＭＯＴＯ」の背番号は「７」に決まった。ブルージェイズの公式ＳＮＳではさっそく、ユニホームに名前と「７」をつける動画も公開された。巨人では２０１５年の入団時から「３８」をつけ、１８年からは「２５」を背負った岡本。「２５」を外野手のサンタンダーがつけていたこともあって、新たな背番号で夢舞台に立つことになった。

７番は、三塁を守っていた中学時代の橿原磯城（かしはらしき）シニア時代以来。大きな期待を込められた番号だ。ブルージェイズでは、過去に１３〜１５年に通算２１３８安打のＪ・レイエス、０９年には通算４２４発のＥ・エンカーナシオン、０５年にソフトバンクでもプレーしたＴ・バティスタ、１９９５〜９７年には通算１６５３安打のＳ・スチュワートらがつけた。

メジャーで背番号「７」は、通算５３６本塁打のＭ・マントルが１８年プレーしたヤンキース、通算２８４４安打を放ったＩ・ロドリゲスのレンジャーズ、通算３０６０安打のＣｒ・ビジオが２０年プレーしたアストロズなどで永久欠番となっている由緒ある番号だ。ブ軍では１ケタは現時点で「１」、「２」、「６」なども空いていたが、「２５」の２と５を足した数字でもあり、７を選んだものとみられる。

新天地に心を躍らせている。岡本は球団公式ＳＮＳで本拠地のロジャーズセンター内施設の滑り台で無邪気に遊び、両手を上げて笑顔を見せる動画が公開された。「サプライズ！ 岡本和真参上！」という日本語のメッセージも添えられた。さらには「Ｋａｚｕｍａ’ｓ Ｎｅｗ Ｈｏｍｅ」（カズマの新たなホーム）としてロジャーズセンター内のクラブハウスやグラウンドを見学した写真も投稿された。

巨人の公式ＳＮＳでも「Ｍａｋｅ Ｙｏｕｒ Ｍａｒｋ ｉｎ Ｔｏｒｏｎｔｏ」（トロントに名を刻め）と投稿され、新天地に旅立つ主砲にエールが送られた。６日（日本時間７日）には入団会見が行われる。９３年以来のワールドシリーズ制覇を目指すチームで、「７」を背負った強打者が、新たな一歩を踏み出す。

◆日本人メジャーリーガーの背番号７ ２３年にＲソックスに入団した吉田が現在でも着用。ブルージェイズとは同地区で、岡本とはプライベートでも仲がいい。過去には０６年途中から０７年まで松井稼がロッキーズで、１２、１３年に青木がブルワーズで着用。２３年ＷＢＣの侍ジャパンでは岡本と同学年の中野（阪神）がつけていた。