アメリカのトランプ大統領が、デンマークの自治領グリーンランドの領有に強い意欲を示していることについて、ヨーロッパ7か国の首脳はグリーンランドの問題は「住民だけが判断するものだ」とする共同声明を発表し、アメリカをけん制しました。

トランプ大統領がベネズエラへの攻撃に続いてグリーンランドの領有に改めて意欲を示したことに対し、イギリスやフランスなどヨーロッパ7か国の首脳が6日、共同声明を発表しました。声明では、「グリーンランドに関する問題を判断するのはデンマークとグリーンランド、そして、そこに住む人々のみである」と強調し、アメリカをけん制しました。

グリーンランド自治政府のニールセン首相は、SNSへの投稿でこの声明に謝意を示したうえで、「ヨーロッパ7か国の支持は国の主権や国際社会のルールが守られ、決して無視されないことを示している」と述べました。また、トランプ大統領の主張について「グリーンランドは我々の国であり我々の領土だ。誰かが望んだからといって、勝手に併合したり乗っ取ったりすることはできない」と反発しました。そのうえで、アメリカに対し「敬意ある対話」を求めています。